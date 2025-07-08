Московские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жары

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
«Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за жаркой погоды. Приняты необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения, усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В канале отметили, что столбики термометров в столице могут подниматься до плюс 30−34 градусов.
«Постоянно контролируем состояние систем вентиляции и охлаждения, питания, аккумуляторных батарей и другого оборудования на объектах энергетики, увеличено число профилактических осмотров линий электропередачи», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В канале уточнили, что в цикличном режиме промываются водой асфальтобетонные и плиточные покрытия на всей ширине проезжей части.
«Рано утром или в вечерние часы обильно поливаем зеленые насаждения: деревья, газоны и цветники», — добавили в Telegram-канале.