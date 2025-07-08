Курилка в аэропорту «Пулково» снова станет бесплатной для белорусов

Напомним, в начале июля аэропорт «Пулково» вводил плату за посещение комнаты для курения в 500 российских рублей. Мы писали, что курилки в аэропорту «Пулково» обойдутся белорусам почти в 21 рубль в эквиваленте. Теперь же платы не будет вовсе.