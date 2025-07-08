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Курилка в аэропорту «Пулково» снова станет бесплатной для белорусов

Курилка в аэропорту «Пулково» за 21 рубль для белорусов стала бесплатной.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту «Пулково» снова станет для белорусов и всех пассажиров бесплатной курительная комната. О возвращении прежнего порядка сообщили в пресс-службе аэропорта.

Так, в петербургском аэропорту «Пулково» отменили плату за курение в специально отведенной комнате.

В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что плату за курение в комнате воздушной гавани отменили «учитывая сложность ситуации», а также «по многочисленным просьбам».

— Руководство «Пулково» приняло решение сделать доступ в курительную комнату бесплатным, — прокомментировали в пресс-службе.

При этом напомнили, что в курительной комнате одновременно могут находиться шесть человек.

Напомним, в начале июля аэропорт «Пулково» вводил плату за посещение комнаты для курения в 500 российских рублей. Мы писали, что курилки в аэропорту «Пулково» обойдутся белорусам почти в 21 рубль в эквиваленте. Теперь же платы не будет вовсе.

К слову, госрегулирование вейпов может быть введено в Беларуси.

Еще Минсельхозпрод Беларуси понизил цену на сливочное масло.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какая отрасль принесет Беларуси живые деньги и потребовал: «Удвоить производство».

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