Многодетным — скидки, детям — подарки. Когда заработают и что предложат школьные базары в универмагах Минска

Согласно полученному в мае-июне ассортименту и остаткам прошлого сезона, ориентировочная стоимость оптимальной экипировки школьника младших классов (1−4-е классы) составляет от Br389 до Br1128 для мальчиков и от Br335 до Br993 для девочек. Для учащихся среднего звена (5−9-е классы) — от Br452 до Br1346 для мальчиков и от Br395 до Br1159 для девочек. Экипировка старшеклассника (10−11-е классы) обойдется в сумму от Br519 до Br1385 для мальчиков и от Br414 до Br1186 для девочек. В указанные суммы входят одежда, обувь, рюкзак или сумка, а также канцелярские и школьно-письменные принадлежности.