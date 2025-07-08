Многодетным — скидки, детям — подарки. Когда заработают и что предложат школьные базары в универмагах Минска

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная распродажа товаров для школьников, в том числе школьные базары, в столичных универмагах будет организована начиная с середины июля. Об этом БЕЛТА сообщили в ГО «Столичная торговля и услуги».
В настоящее время завершаются работы по модернизации соответствующих товарных секций: проводится дизайнерское оформление, реализуются схемы зонирования и расстановки торгового оборудования. Также будет установлено дополнительное мобильное оборудование, оформлены специализированные зоны для первоклассников, открыты секции по продаже ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров.
Школьные базары представляют собой расширенную продажу товаров школьного ассортимента: одежды, обуви, ученической галантереи, канцелярских и бумажно-беловых товаров, организованную на торговых площадях (этажах, секциях) в комфортных условиях с наличием примерочных кабин с кондиционерами.
Посетителям будут предложены скидки на школьный ассортимент, организованы творческие мастер-классы, интерактивные игры, конкурсы и викторины с вручением подарков, в том числе с использованием социальных сетей. В числе мероприятий также — фешен-показы коллекций школьной одежды, трансляция детских песен и другие формы досуга для детей и родителей", — отметили в объединении.
Активную поставку школьной одежды, обуви и галантерейных товаров осуществляют отечественные производители в рамках ранее заключенных договоров.
В объединении напомнили, что в соответствии с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 15 апреля 2025 года № 72 для учащихся общего среднего образования утвержден деловой стиль одежды. В комплект одежды для мальчиков входят пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавом, джемпер (гольф), а также галстук. Девочки могут носить пиджак, жилет, юбку, брюки, блузку, сарафан, платье и джемпер. В зимнее время допускается утепление гардероба трикотажными свитерами.
Универмаги столицы уже предлагают покупателям широкий выбор одежды и обуви для детей всех возрастных групп. Так, ассортимент деловой одежды включает почти 155 моделей для девочек и около 140 — для мальчиков. Ассортимент детской школьной обуви насчитывает свыше 65 моделей, спортивной — от 60 до 100. Кроме того, покупателям доступны около 130 моделей галантерейных товаров, включая ранцы и рюкзаки, изготовленные из прочных, легких и водоотталкивающих материалов, с ортопедической спинкой и обязательными световозвращающими элементами. Для старшеклассников предлагаются также молодежные сумки. «Вариативность моделей позволяет родителям подобрать школьный гардероб с учетом предпочтений ребенка и в рамках бюджета семьи», — подчеркнули в объединении.
Согласно полученному в мае-июне ассортименту и остаткам прошлого сезона, ориентировочная стоимость оптимальной экипировки школьника младших классов (1−4-е классы) составляет от Br389 до Br1128 для мальчиков и от Br335 до Br993 для девочек. Для учащихся среднего звена (5−9-е классы) — от Br452 до Br1346 для мальчиков и от Br395 до Br1159 для девочек. Экипировка старшеклассника (10−11-е классы) обойдется в сумму от Br519 до Br1385 для мальчиков и от Br414 до Br1186 для девочек. В указанные суммы входят одежда, обувь, рюкзак или сумка, а также канцелярские и школьно-письменные принадлежности.
Для оказания адресной социальной помощи многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в столичных универмагах будет организована выдача дисконтных карт при предъявлении соответствующих документов. Это позволит получить дополнительную скидку при приобретении товаров школьного ассортимента.
Кроме того, с 1 по 31 августа покупатели смогут воспользоваться бесплатной услугой по мелкой подгонке швейных изделий платьево-костюмного ассортимента, приобретенных в универмагах столицы. -0-