Урожайность озимого ячменя выше прошлогодней. Крупко о старте жатвы в Гомельской области

8 июля, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. К уборке зерновых приступили фактически все районы Гомельской области. О готовности зерноуборочных комбайнов, укомплектованности кадрами рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время областного праздника земледельцев «Зажынкі», который провели в Мозырском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
С благодарностью матушке-земле. Областные «Зажынкі» провели в Мозырском районе.
Как подчеркнул Иван Крупко, крестьяне во все времена стремились выращенный урожай убрать быстро, достойно и подходили к этому моменту в готовности.
«Сегодняшним праздником “Зажынкі” стартует уборка на Гомельщине фактически во всех районах. Мы с Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию выработали структуру, которая позволяет планомерно вести уборку, уменьшать нагрузку на комбайн. У нас подошли хлеба 42 тыс. га — это озимый ячмень. Готовность комбайнов на сегодняшнее утро фактически 90%, что дает возможность полным фронтом идти на уборку этой культуры», — отметил глава региона.
«Данной культуры уже убрано 12%. И ряд хозяйств показывают, что урожай выше на 20−30% к уровню прошлого года», — констатировал председатель облисполкома.
По словам Ивана Крупко, в регионе планомерно проработали и привлекли около 350 механизаторов с промышленных предприятий, учреждений. «Сегодня получили права в лицеях наши молодые люди. Они пришли на другую технику, дали возможность в сельхозпредприятиях высвободить механизаторов на комбайны. Поэтому вся техника укомплектована», — подчеркнул руководитель области.
Подготовлены и мощности сушильного хозяйства.
«Мы приняли на себя обязательство, что каждое хозяйство заготовит плющеного зерна до 300 т. В основном будут озимые культуры. Это даст возможность и ускорить сроки уборки, и снять нагрузку на сушильное хозяйство, и подготовиться к севу рапса, озимого ячменя, всех озимых культур», — добавил глава региона.
«Настроение неплохое, стоит хороший урожай. Сейчас необходимо организованно убрать все в сроки и до последнего зернышка, чтобы обеспечить и госзаказ, и общественное животноводство фуражным зерном, чтобы были достойные привесы и молоко», — подытожил председатель облисполкома. -0-
Фото Сергея Холодилина.