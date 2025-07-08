Урожайность озимого ячменя выше прошлогодней. Крупко о старте жатвы в Гомельской области

«Сегодняшним праздником “Зажынкі” стартует уборка на Гомельщине фактически во всех районах. Мы с Научно-практическим центром НАН Беларуси по земледелию выработали структуру, которая позволяет планомерно вести уборку, уменьшать нагрузку на комбайн. У нас подошли хлеба 42 тыс. га — это озимый ячмень. Готовность комбайнов на сегодняшнее утро фактически 90%, что дает возможность полным фронтом идти на уборку этой культуры», — отметил глава региона.