Программу благоустройства Коссово продлят до 2027 года: что изменится в историческом городе

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Программу комплексного благоустройства города Коссово Ивацевичского района продлят до 2027 года. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Петра Пархомчика, малым городам следует уделять больше внимания, долгое время они не получали достаточного финансирования, чтобы привести их в порядок. «Были обращения жителей Коссово, которые просили обратить внимание на это историческое место. Было принято решение, мы разработали программу. Она включает выполнение определенных работ на 2025−2026 годы. Сегодня посмотрели, как программа выполняется: все идет в намеченные сроки. При обследовании видим, что нужно ее продлить, чтобы привести городок в надлежащий порядок, включая озеро и всю прилегающую территорию. Даны поручения доработать программу. Она плавно перейдет на 2027 год», — рассказал председатель Брестского облисполкома.
В Коссово наметили выполнить большой объем работ по благоустройству. В городе, в частности, отремонтируют улицы, дома и придомовые территории. Обновления коснутся социальных объектов. «Постараемся привести в порядок больницу (она требует большого внимания), Дом культуры, торговые точки. Постараемся за два с половиной года создать хорошие условия для жизни людей. Подчеркну, что это зависит не только от власти, но и от всех жителей, которые тоже должны быть заинтересованы в наведении порядка», — заметил глава Брестской области.
Петр Пархомчик добавил, что такое отношение — это также вклад в повышение туристической привлекательности. «Через Коссово идут дороги к нескольким историческим местам. Недалеко Ружанский дворец, Жировичский монастырь. Если создать красоту по этому маршруту, то можно сделать небольшое туристическое брестско-гродненское кольцо. Но надо создать всю инфраструктуру, чтобы люди не просто любовались достопримечательностями, но и получали удовольствие от увиденного по пути», — считает председатель Брестского облисполкома. -0-