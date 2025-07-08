Программу благоустройства Коссово продлят до 2027 года: что изменится в историческом городе

По словам Петра Пархомчика, малым городам следует уделять больше внимания, долгое время они не получали достаточного финансирования, чтобы привести их в порядок. «Были обращения жителей Коссово, которые просили обратить внимание на это историческое место. Было принято решение, мы разработали программу. Она включает выполнение определенных работ на 2025−2026 годы. Сегодня посмотрели, как программа выполняется: все идет в намеченные сроки. При обследовании видим, что нужно ее продлить, чтобы привести городок в надлежащий порядок, включая озеро и всю прилегающую территорию. Даны поручения доработать программу. Она плавно перейдет на 2027 год», — рассказал председатель Брестского облисполкома.