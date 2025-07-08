Задолжали зарплату. Руководителя и учредителя предприятия привлекли к субсидиарной ответственности

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невыплата заработной платы работникам стала основанием для привлечения руководителя и учредителя предприятия к субсидиарной ответственности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного Суда.
Дело о взыскании денежных средств в порядке привлечения к субсидиарной ответственности с руководителя и учредителя должника, признанного банкротом, рассмотрено 7 июля экономическим судом Минской области.
Хозяйственное общество фактически прекратило свою финансово-хозяйственную деятельность с октября 2023 года. Однако образовавшаяся задолженность перед работниками по зарплате и обязательным отчислениями в ФСЗН не была погашена.
В реестр требований кредиторов должника включена задолженность по зарплате и иным выплатам перед 80 работниками, а также по отчислениям в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. Требования в ликвидационном производстве погашены частично.
Иск антикризисным управляющим предъявлен по ходатайству кредитора, обратившегося в суд с заявлением о банкротстве должника.
На основании анализа представленных доказательств, заслушанных позиций сторон суд установил совокупность всех необходимых обстоятельств для привлечения бывшего директора и участника общества к субсидиарной ответственности, которые руководили деятельностью общества, имели право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия. Они руководили и контролировали финансово-хозяйственную деятельность, обязаны были обеспечить соблюдение требований трудового законодательства, законодательства по государственному социальному страхованию, образование задолженности перед ФСЗН, что послужило основанием для обращения в суд с заявлением кредитора о банкротстве.
Кроме этого, директор сохранил, а не прекратил трудовые отношения с работниками при фактическом принятии решения о прекращении деятельности, знал о необходимости своевременных выплат заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику от нанимателя, отчислению обязательных страховых взносов. Осознавал, что уклоняется от уплаты указанных сумм, давал оценку финансовым возможностям субъекта предпринимательской деятельности, осознавал необходимость прекращения деятельности.
Судебное постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законодательстве порядке.
Как поясняется, иски о привлечении к субсидиарной ответственности предъявляются на сумму неудовлетворенных требований кредиторов и рассматриваются судом до вынесения определения о завершении ликвидационного производства. -0-