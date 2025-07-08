Задолжали зарплату. Руководителя и учредителя предприятия привлекли к субсидиарной ответственности

На основании анализа представленных доказательств, заслушанных позиций сторон суд установил совокупность всех необходимых обстоятельств для привлечения бывшего директора и участника общества к субсидиарной ответственности, которые руководили деятельностью общества, имели право давать обязательные для этого юридического лица указания либо возможность иным образом определять его действия. Они руководили и контролировали финансово-хозяйственную деятельность, обязаны были обеспечить соблюдение требований трудового законодательства, законодательства по государственному социальному страхованию, образование задолженности перед ФСЗН, что послужило основанием для обращения в суд с заявлением кредитора о банкротстве.