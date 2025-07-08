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Белоруска Соболенко чудом выиграла ¼ финала Уимблдона у 104-й ракетки Зигемунд

Белоруска Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, чудом выиграв у 104-й ракетки.

Источник: Комсомольская правда

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в четвертьфинале Уимблдонского турнира ценой невероятных усилий выиграла у 104-й ракетки из Германии Лауры Зигемунд со счетом 4:6, 6:2, 6:4. Матч продолжался почти три часа.

Арина Соболенко была явным фаворитом встречи, но Зигемунд блестяще реализовывала свой план по разрушению игры белоруски любыми способами: от затяжки времени, до резанных и укороченных ударов.

В третьем сете Зигемунд вела 4:3 и подавала, но Соболенко совершила камбэк и очередным брейком поставила победную точку в сложнейшем поединке — 6:4.

После завершения матча Соболенко так громко и долго кричала от радости, будто она выиграла титул. Это был самый сложный матч на турнире, где она оказалась на грани поражения.

Арина сказала в интервью на корте, что после первого сета смотрела на свой бокс и думала: «Ребята, бронируйте билеты. Мы собираемся покинуть этот город». Соболенко показала характер, но вместе с тем и свои слабые стороны.

В полуфинале Соболенко сыграет с победительницей четвертьфинала Аманда Анисимова (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Ранее мы писали, что Арина Соболенко показала, как провела выходной на Уимблдоне: маска, матрешкины потешки и шопинг.