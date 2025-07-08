В Прикамье многодетная мать осуждена за получение пособий на придуманного ребенка

Пермский районный суд вынес приговор 37-летней местной жительнице. Женщину признали виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Установлено, что осенью 2020 года фигурантка узнала, что закон дает органам ЗАГС право регистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации, при наличии заявления лица, присутствовавшего при родах.
Мать троих детей подала необходимые для регистрации документы на якобы рожденного в домашних условиях нового члена семьи в отдел ЗАГС г. Перми. Свидетельницей выступила малознакомая гражданка. Злоумышленница получила по ложным сведениям свидетельство о рождении ребенка и обратилась в филиал МФЦ, где подала заявления на оформление выплат и пособий, положенных ей как многодетной матери-одиночке.
Так с сентября 2020 по июль 2023 года на банковский счет женщины незаконно поступило более 580 тысяч бюджетных средств. Фигурантка также воспользовалась программой государственной поддержки многодетных семей: получила более 400 тысяч рублей, на которые купила квартиру в Кизеле.
Суд назначил женщине 2 года 6 месяцев лишения свободы условно.