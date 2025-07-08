В Прикамье многодетная мать осуждена за получение пособий на придуманного ребенка

Мать троих детей подала необходимые для регистрации документы на якобы рожденного в домашних условиях нового члена семьи в отдел ЗАГС г. Перми. Свидетельницей выступила малознакомая гражданка. Злоумышленница получила по ложным сведениям свидетельство о рождении ребенка и обратилась в филиал МФЦ, где подала заявления на оформление выплат и пособий, положенных ей как многодетной матери-одиночке.