Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет на аэродроме Фролово

Фестиваль «Крылья Пармы» стартует на аэродроме Фролово 12 июля в 13.00. Здесь ожидают несколько десятков тысяч гостей. Для них подготовлена программа при участии лучших пилотажных групп России, пилотов — чемпионов России, Европы и мира.