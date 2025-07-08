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Авиационный фестиваль «Крылья Пармы» пройдет на аэродроме Фролово

Фестиваль «Крылья Пармы» стартует на аэродроме Фролово 12 июля в 13.

Фестиваль «Крылья Пармы» стартует на аэродроме Фролово 12 июля в 13.00. Здесь ожидают несколько десятков тысяч гостей. Для них подготовлена программа при участии лучших пилотажных групп России, пилотов — чемпионов России, Европы и мира.

Впервые будет представлена акробатика команды московских парашютистов «Мечта». Запланированы выступления парашютистов из Китая и Мексики. Также впервые в программе — выставка беспилотников и возможность полетать на симуляторах. Для детей подготовлены мастер-классы по конструированию самолетов из картона. Хэдлайнер концертной части фестиваля — группа «Пелагея».