В работе «Дзена» произошел сбой

Россияне сообщали о сбоях в работе платформы — проблемы наблюдались как с доступом на сайт, так и в мобильном приложении. По данным Downdetector, количество жалоб на работы платформы составило 391 за последний час. Чаще других о проблемах сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.