В работе «Дзена» произошел сбой

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Некоторые разделы «Дзена» не открываются у части пользователей, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
«У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сказали в пресс-службе.
Россияне сообщали о сбоях в работе платформы — проблемы наблюдались как с доступом на сайт, так и в мобильном приложении. По данным Downdetector, количество жалоб на работы платформы составило 391 за последний час. Чаще других о проблемах сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.