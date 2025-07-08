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В работе «Дзена» произошел сбой

У части пользователей перестали открываться некоторые разделы «Дзена».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Некоторые разделы «Дзена» не открываются у части пользователей, специалисты работают над восстановлением доступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.

«У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сказали в пресс-службе.

Россияне сообщали о сбоях в работе платформы — проблемы наблюдались как с доступом на сайт, так и в мобильном приложении. По данным Downdetector, количество жалоб на работы платформы составило 391 за последний час. Чаще других о проблемах сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга.