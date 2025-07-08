Бойцам СВО из Башкирии сохранят результаты ЕГЭ

Госдума приняла закон, который позволяет участникам специальной военной операции из Башкирии поступать в вузы по ранее полученным оценкам ЕГЭ. По мнению парламентариев, это поможет военнослужащим легче вернуться к гражданской жизни и получить профессию.
Согласно новым правилам, срок действия экзаменационных результатов для бойцов будет «заморожен» на весь период их участия в СВО на территориях Украины, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также при выполнении задач по защите российских границ.
Обычно результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет после сдачи экзаменов. Теперь для участников боевых действий этот срок будет продлен на время их службы.
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