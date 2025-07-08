Это происходит чаще, чем кажется: как понять, что ребенок подвергается насилию

Муж российской актрисы Дарьи Песковой в течение нескольких лет насиловал ее дочь. Это началось, когда девочке было всего 10 лет, и продолжалось вплоть до ее 15-летия. О произошедшем Пескова узнала только через пять лет, и сразу же развелась с мужем. По ее словам, теперь она видит, что «звоночков» было очень много, — например, дочь часто срывалась на своего кота. По каким признакам можно понять, что ребенок подвергается насилию, и как вести себя, когда вскрылся данный факт, выясняла «Вечерняя Москва».
Признаки насилия над ребенком.
По словам врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, сексуальное и сексуализированное насилие в семьях происходит чаще, чем нам кажется. Иногда даже мамы догадываются о том, что над их детьми было насилие, но закрывают на это глаза.
— Огромный процент девочек (мальчики — реже) сталкивается с насилием со стороны близких родственников, например, отца, отчима, дяди, дедушки или старшего брата, — сообщила эксперт. — Причем домогательства не так часто доходят до половых актов с ребенком, а вот сексуализированное насилие, когда взрослые трогают, смотрят на половые органы детей, бывает очень часто.
Во многих случаях насилие над детьми очень сложно заподозрить. При этом, чем младше ребенок — тем задача тяжелее, отметила психотерапевт.
— Чем меньше ребенку лет, тем труднее распознать насилие. Но если быть внимательными к своему ребенку, быть с ним в хороших и близких отношениях, знать его внутренний мир и переживания, то, скорее всего, родители сразу поймут, что происходит что-то неладное, — уверена Жесткова.
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Признаки у детей младшего возраста.
Среди признаков у маленьких детей, если по отношению к ним совершили насилие, могут наблюдаться:
нарушение сна;внезапно появившийся ночной энурез;проблемы в школе — они начинают плохо учиться.
Признаки у детей постарше.
По мнению специалиста, по поведению детей старшего возраста заподозрить совершенное насилие намного проще. У них начинают проявляться следующие признаки:
аутоагрессия и тревога;селфхарм;агрессия по отношению к окружающим или животным;резкая смена поведения.
— Родителям важно обращать внимание на поведение своего ребенка, особенно если он вдруг кардинально изменилось. Например, девочка была веселая, общительная и активная, а потом замкнулась, стала мрачной, начала носить темную одежду, странный макияж, — описала собеседница «ВМ». — Кроме того, часто дети вымещают свою внутреннюю боль на друзьях или близких.
Что делать, если заметил эти изменения в ребенке.
По словам детского и семейного психолога Натальи Наумовой, когда ребенок подвергается сексуальному насилию со стороны взрослого человека, в большинстве случаев он хочет рассказать об этом, но чаще всего боится.
— Родителям или другому значимому взрослому, например, бабушке. Многие дети пытаются начать разговор, но не могут, — заверила собеседница «ВМ».
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Если все же родителям удалось узнать о такой страшной ситуации, важно:
оградить ребенка от насильника и больше никогда не оставлять наедине с этим человеком;поддержать ребенка и обеспечить полную защиту;показать, как он ценен, важен и любим;обнять его и пообещать, что не дадите его никому в обиду;не ставить под сомнение его слова.
— Даже если ребенок врет, он раскается и скажет правду, например, что это была проверка родителей на их любовь к нему, — пояснила Наумова.
Родителям важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, не критиковать, не наказывать, не пугать своими насмешками или небрежным отношением, добавила детский психолог.
— Однако жизнь не идеальная, поэтому родители могут допускать ошибки. Но необходимо как можно чаще разговаривать со своими детьми, уметь слушать и слышать, находить возможность общаться хотя бы час в день наедине. В это время нужно предлагать ребенку поделиться с мамой или папой всем, чем он хочет, не воспитывать его, а играть и общаться, — порекомендовала Наумова.
Жесткова в свою очередь посоветовала проконсультироваться с психологом или психиатром, если родители видят, что ребенок вдруг изменился в поведении.
— Кроме того, не нужно оставлять маленьких детей, особенно девочек, наедине с отчимом, а также с другими родственниками или друзьями семьи мужского пола, если они склонны к агрессии или проявляют чрезмерное внимание к ребенку. Лучше всегда быть внимательными и лишний раз присмотреться, — подчеркнула Жесткова.
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