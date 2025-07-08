Это происходит чаще, чем кажется: как понять, что ребенок подвергается насилию

Муж российской актрисы Дарьи Песковой в течение нескольких лет насиловал ее дочь. Это началось, когда девочке было всего 10 лет, и продолжалось вплоть до ее 15-летия. О произошедшем Пескова узнала только через пять лет, и сразу же развелась с мужем. По ее словам, теперь она видит, что «звоночков» было очень много, — например, дочь часто срывалась на своего кота. По каким признакам можно понять, что ребенок подвергается насилию, и как вести себя, когда вскрылся данный факт, выясняла «Вечерняя Москва».