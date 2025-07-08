Пожарные локализовали огонь на складе в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели локализовали огонь на складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
— В 19:05 пожар локализован, — прокомментировали ситуацию в региональном ведомстве.
Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные. С огне в продолжают бороться больше 130 человек и 44 единицы спецтехники. Также к тушению привлекались два ветолета. Отметим, что огнем было охвачено порядка 15 тысяч квадратных метров территории. По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.
Подпишись на нас в Telegram.