Пожарные локализовали огонь на складе в Ростове-на-Дону

Сейчас на месте ЧП продолжают работать пожарные. С огне в продолжают бороться больше 130 человек и 44 единицы спецтехники. Также к тушению привлекались два ветолета. Отметим, что огнем было охвачено порядка 15 тысяч квадратных метров территории. По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.