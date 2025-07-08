Около 2 тыс. видеокамер к 2026 году. Как Минский тракторный завод модернизирует систему безопасности

«МТЗ и “Белтелеком” заключили соглашение о сотрудничестве, осуществляя в том числе и масштабный проект по внедрению системы видеонаблюдения. Сейчас на объектах Минского тракторного завода установлено более 1,5 тыс. видеокамер, а к концу 2026 года их число планируют увеличить до 2 тыс. Видеокамеры позволяют не только повысить исполнительскую дисциплину сотрудников, но прежде всего следить за тем, чтобы в каждом подразделении были созданы безопасные условия труда и соблюдались технологические процессы. Устройства для записи видеоизображения установлены по всему периметру завода, на внутризаводской территории, в цехах и филиалах ОАО “МТЗ”, — отметил Александр Бирило.