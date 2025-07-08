Изысканный фарфор, старинная керамика, редкие полотна: Какой музейный антиквариат вывозят из Молдовы

Контрабанда с историей: таможня Молдовы перехватила фургон с антиквариатом.
Среди уловов — изысканный фарфор, старинная керамика и живописные полотна.
Вся эта красота, словно выхваченная из музейных залов, не имела никаких документов, подтверждающих её происхождение.
Сейчас антикварные находки изъяты и, скорее всего, будут конфискованы, сообщает Таможенная служба Молдовы.
Расследование продолжается.
Еще обнаруженные в фургоне антикварные вещи. Фото: Коллаж «КП».
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