Ветеран СВО из Тольятти прыгает с парашютом и развивает адаптивный спорт!

Владислав Пашутин, нападающий следж-хоккейной команды «Лада-следж» и выпускник «Школы героев», на днях совершил очередной прыжок с парашютом, отправив своим подписчикам привет с высоты. Несмотря на тяжёлое ранение в зоне СВО, он продолжает активную жизнь — сейчас у него уже 20 прыжков, правда, после травмы только в тандеме.