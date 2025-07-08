Ветеран СВО из Тольятти прыгает с парашютом и развивает адаптивный спорт!

Игрок «Лада-следж» Владислав Пашутин совершил свой 20-й прыжок. Он реализует свой социальный проект и считает, что единственная преграда — собственные страхи и неверие в свои силы.
Владислав Пашутин, нападающий следж-хоккейной команды «Лада-следж» и выпускник «Школы героев», на днях совершил очередной прыжок с парашютом, отправив своим подписчикам привет с высоты. Несмотря на тяжёлое ранение в зоне СВО, он продолжает активную жизнь — сейчас у него уже 20 прыжков, правда, после травмы только в тандеме.
«Ветераны СВО в очередной раз доказывают, что нет преград для человеческих возможностей», — говорит Владислав.
После возвращения с фронта он не только восстановился, но и стал одним из сильнейших игроков сборной Самарской области по следж-хоккею. Как выпускник «Школы героев» (проект губернатора Вячеслава Федорищева), он разработал программу развития адаптивного спорта в Тольятти.
«Это не только спорт, это общение, дух, преодоление себя. Верю, что следж-хоккей будет развиваться в нашем регионе — хотелось бы, чтобы у нас было больше возможностей», — отмечает спортсмен.
Самарская область — один из первых регионов, где появились ветеранские следж-хоккейные команды при поддержке клубов «Лада» и «ЦСК ВВС». Для развития направления в регионе создан Центр адаптивного спорта и работает программа «Мастер спорта», которая помогает с экипировкой и инфраструктурой.
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