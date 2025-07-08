Врач Звонков рассказал, как определить у себя тепловой удар

Градусники показывают больше 30 . А значит, как бы мы не старались спрятаться от солнцепека, он влияет на нас. Даже, если удастся избежать солнечных ожогов, возможен тепловой удар.
«В такую жару тепловой удар более, чем вероятен, комментирует эксперт. — Первые его симптомы — это головокружение, слабость, тошнота, то есть, мозговая симптоматика».
Кроме того, могут появиться мушки перед глазами и выпасть поля зрения.
"Всё это приводит к тому, что может нарушиться ориентация в пространств, — говорит Андрей Звонков. — Если вам кажется, что вы плохо себя чувствуете, можете провести пальце-носовую пробу. Разводите руки и кончиком указательного пальца пробуете дотронуться до кончика носа. Если это не получается, тепловой удар у вас есть гарантированно.
Первым от жары, как говорит врач, всегда страдает голова и мозг, поэтому именно их надо беречь в такую погоду прежде всего. Если диагноз поставлен, срочно окажите себе первую помощь.
«Голову надо охладить, сунуть её под струю с водой, намочить и плечи, и шею, — объясняет Андрей Звонков. — Если есть возможность залезть в воду, сделайте это, остыньте» А ещё необычный совет. Помочь справиться с проблемой может пара стаканов обычной подсоленной воды или прием нескольких стаканчиков регидрона в течение дня.