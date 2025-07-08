Врач Звонков рассказал, как определить у себя тепловой удар

"Всё это приводит к тому, что может нарушиться ориентация в пространств, — говорит Андрей Звонков. — Если вам кажется, что вы плохо себя чувствуете, можете провести пальце-носовую пробу. Разводите руки и кончиком указательного пальца пробуете дотронуться до кончика носа. Если это не получается, тепловой удар у вас есть гарантированно.