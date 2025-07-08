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Озвучена возможная причина развода звезды «Бумера» Андрея Мерзликина

Актер Андрей Мерзликин пока не комментировал развод с женой в День семьи, любви и верности.

Источник: Аргументы и факты

Актёр Андрей Мерзликин и его супруга Анна 8 июля официально расторгли брак, который продлился почти 20 лет. По слухам, инициатором прекращения семейных отношений выступил сам артист.

После новости о разводе четы в День семьи, любви и верности появились сообщения, что причиной расторжения брака стала возможная измена со стороны звезды «Бумера». Предполагаемой разлучницей СМИ назвали актрису Марию Горбань.

Однако Анна Мерзликина категорически опровергла эти слухи. Она написала в соцсетях, что не станет рассказывать о причинах расставания с мужем.

«Хочу сказать лишь одно: Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением относится к нашей личной жизни!» — подчеркнула Анна.

Сам Андрей Мерзликин пока воздерживается от комментариев относительно причин развода.

По неподтвержденным данным, бывшим супругам предстоит раздел совместно нажитого имущества, оцениваемого в 140 миллионов рублей.

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