В Самаре пройдет XIII Международный форум «Россия — спортивная держава»

XIII Международный форум «Россия — спортивная держава» состоится в Самаре с 5 по 7 ноября. Мероприятие проводится в соответствии с распоряжением президента России при поддержке правительства страны. Оператором форума выступает Фонд Росконгресс.
Форум объединит представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров спортивного сообщества, известных спортсменов, представителей бизнеса и средств массовой информации. Участники обсудят ключевые вопросы развития физической культуры и спорта в стране.
«Форум “Россия — спортивная держава” станет площадкой для диалога и обмена опытом, выработки новых решений для укрепления спортивного суверенитета России и достижения национальных целей развития нашей страны», — сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, заявление которого приводится на сайте форума.
Также внимание будет уделено развитию детско-юношеского спорта. В рамках форума пройдёт заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, где будут подведены итоги работы и намечены новые задачи.
Мероприятия пройдут на двух площадках: на «Солидарность Самара Арене» и во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.
Мероприятия Форума пройдут на двух площадках: на «Солидарность Самара Арене» и во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого.
Фонд «Росконгресс» играет важную роль в организации крупных международных и общероссийских мероприятий. Созданный в 2007 году по решению президента, фонд занимается изучением и продвижением вопросов экономического развития, а также укреплением имиджа России на глобальной арене.