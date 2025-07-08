Уход из «Современника», молодой муж и отношение к СВО: как живет Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова отмечает день рождения 9 июля.
Лия Ахеджакова — популярная советская и российская актриса. Ее часто называли «королевой эпизодов», но она не обижалась. Ее секретарша Вера из «Служебного романа», Ольга Павловна в фильме «Москва слезам не верит» и Малаева в «Гараже» сделали ее известной на всю страну. 9 июля Ахеджаковой исполняется 87 лет. О ее карьере и личной жизни — в материале URA.RU.
Детство и юность Лии Ахеджаковой.
Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Ее мать работала в театре актрисой, а отец был режиссером. С детства Лия любила книги, кино и музыку и хорошо училась, окончив школу круглой отличницей. По настоянию отца она поступила в Институт цветных металлов и золота в Москва. Однако она мечтала стать актрисой и записалась в театральный клуб при вузе. Этот институт она так и не окончила. Лия забрала документы и поступила в ГИТИС.
Еще студенткой, Ахеджакова успешно прошла пробы и стала одной из актрис московского ТЮЗа. Ее дебютом стала главная роль в спектакле «Будьте готовы, Ваше высочество!». В итоге ТЮЗ оставался главной сценой Лии до 1971 года.
Карьера Лии Ахеджаковой.
Ахеджакову отметили наградой после первой роли в киноФото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press.
Впервые Ахеджакова появилась на экранах в 1973 году, снявшись в фильме «Ищу человека». Ее работа в этой картине была удостоена наград на международных кинофестивалях в Варне и Локарно.
В 1977 году актриса присоединяется к труппе театра «Современник», где с самого начала ей доверяют исполнение сложных и содержательных ролей. Одной из ее первых значимых театральных работ становится спектакль «Квартира Коломбины» в постановке Романа Виктюка, в котором режиссер поручает Ахеджаковой сразу четыре ведущих роли.
Параллельно она снимается в кино в разных жанрах. Самые яркие роли она исполнила в таких картинах, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Двадцать дней без войны», «Служебный роман», «Старые клячи». Однако главные роли ей доставались крайне редко, но благодаря яркому таланту, зрители полюбили и запомнили ее даже в эпизодах.
Широкое признание со стороны публики пришло к актрисе в 1991 году, после участия в проектах Эльдара Рязанова, которому удалось по-настоящему раскрыл талант Лии Ахеджаковой. «Он уже знал меня как актрису, писал для меня роль и понимал, как со мной работать. А я понимала, как с ним работать. И я понимала, какие смыслы ему нужны», — рассказала Ахеджакова Russcult.ru.
Рязанов стал главным режиссеров в жизни АхеджаковойФото: Viktor Chernov / Russian Look / Global Look Press.
За исполнение роли Фимы в картине «Небеса обетованные» она была удостоена премии «Ника» в категории «Лучшая женская роль второго плана». Также ее признали актрисой года по итогам опроса, проведенного журналом «Советский экран».
После смерти Рязанова актриса признавалась, что как-будто потеряла часть себя. «У меня было ощущение, что из-под меня вынули опору. Эльдар Александрович был из тех людей, присутствие которых диктует окружающим уровень порядочности. У него были заповеди. Авторитет его был настолько велик, что даже хамы выражали себя осторожно», — говорила она в интервью «СтарХиту».
Сейчас Лия Ахеджакова носит звания Заслуженной и Народной артистки Российской Федерации, а также является кавалером ордена Почета за вклад в развитие культуры и искусства и ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, в 2008 и 2013 годах она становилась лауреатом премии журнала «Театрал».
Личная жизнь Лии Ахеджаковой.
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Лия Ахеджакова была замужем трижды, однако детей у актрисы так и не было. С первым мужем актером Валерием Носиковым она познакомилась в МТЮЗе. В браке они прожили не долго, так как супруг злоупотреблял алкоголем и изменял Ахеджаковой. В итоге Лия ушла от мужа, оставив ему квартиру, купленную на деньги отчима.
Вторым мужем актрисы стал художник-график Борис Кочейшвили. Но и этот союз не принес счастья. О причинах разрыва актриса не рассказывает, лишь уточняет, что Кочейшвили сильно ее обидел.
В следующий раз Ахеджакова вышла замуж лишь в 63 года. Ее избранником стал 43-летний московский фотограф Владимир Персиянинов. Подробности этих отношений она также не раскрывает. «Я, честно сказать, очень влюбчива. Однако по-настоящему, глубоко любила… Нет, не скажу, сколько и кого. Не следует свое личное, интимное, выносить на страницы массовой газеты», — рассказывала актриса «Вокруг ТВ».
Политические взгляды и выход на сцену с флагом Украины.
Ахеджакова активно проявляет свою гражданскую позицию, не стесняется говорить о том, что ей не нравится и критикует первых лиц государства. Она участвовала в протесте из-за принятия «закона Димы Яковлева», а после вышла на митинг 2013 года на Болотной площади. Актриса не поддержала возвращение Крыма в состав России в 2014 году, а также критиковала начало СВО в 2022 году.
Ахеджакова негативно высказывалась об СВОФото: Владимир Андреев © URA.RU.
После нескольких таких заявлений организаторы стали отменять ее спектакли. Актриса ждала, пока ситуация разрешится, но в 2023 году Лия сама уволилась из театра. Из-за отсутствия работы в России актриса стала гастролировать по Европе. В сентябре 2023 года произошел скандал, когда Лия Ахеджакова оказалась на сцене с флагом Украины.
Однако она заявила, что флаг ей подсунул провокатор. «Мне какой-то провокатор вместо цветов подсунул флаг Украины. Это было в Бремене во время поклона. Этого человека мы не смогли найти», — передает слова Ахеджаковой «Газета.ru».
Где сейчас Лия Ахеджакова.
Сейчас она живет с супругом в Новой Москве. «Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут», — заявила актриса. В собственности у актрисы дом и квартира общей стоимостью около 100 миллионов рублей, пишет Life.ru.