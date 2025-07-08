Уход из «Современника», молодой муж и отношение к СВО: как живет Лия Ахеджакова

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Ее мать работала в театре актрисой, а отец был режиссером. С детства Лия любила книги, кино и музыку и хорошо училась, окончив школу круглой отличницей. По настоянию отца она поступила в Институт цветных металлов и золота в Москва. Однако она мечтала стать актрисой и записалась в театральный клуб при вузе. Этот институт она так и не окончила. Лия забрала документы и поступила в ГИТИС.