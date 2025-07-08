«Золотое Перо» и «Два Обреза» заново придумывают шансон

Важный для России музыкальный жанр, несмотря на одиозную репутацию, постоянно находится в движении. И это движение может не на шутку интриговать. В свежих записях музыкантов, выступающих под лого «Два Обреза» и «Золотое Перо», шансон с чем только не встречается; и на будущее этого жанра уже можно делать ставки.
Менее всего шансон ассоциируется с молодежью. Даже если этой музыкой занимаются не самые древние люди, преподносят они себя крайне серьезно. Иногда кажется, будто Александр Розенбаум или Григорий Лепс всегда были взрослыми мужчинами. Невозможно их представить в ситуации, сопряженной с легкомысленными интересами моды, не подходят они ни по харизме, ни по голосу.
Впрочем, с Лепсом и отчасти со Стасом Михайловым можно связать своего рода реформы в шансоне как в монументальном жанре. Они добавили к нему эстрадный лоск и рок-н-ролльный размах, а критики наградили их музыку многообещающим, но труднообъяснимым термином «постшансон». В версии группы «Ленинград» «почвенная музыка» (так шансон или блатняк называет сам Сергей Шнуров) получила более расхлябанный и, чего уж там, более симпатичный антураж. Здесь дудки, там немного рока, а еще и пародия на советскую эстраду в сочетании с цинично продуманными в своей народности текстами. Явно повеселее будет.
В начале нулевых Олег Нестеров, лидер «Мегаполиса», на правах издателя решил выпускать в том числе и музыку, которую назвали альтернативным шансоном. И появились музыканты, предложившие вместо блатняка кабаре, уличную музыку — в общем, всякий декаданс с претензией на изыски. Претензии эти во многом оказались совершенно обоснованными, и записи «Хоронько Оркестра», Карла Хламкина, «Паприкаша» и других артистов стали важной частью и жанра, и музыкального ландшафта, по крайней мере той его части, где были клубы и публика с фантазией.
Рэп и шансон тянулись друг к другу всегда. Блатной флер был весьма актуальным на заре хип-хоп-движения в Америке, а с первыми ростками этой культуры в России сразу получил местный колорит. Bad Balance, как законодатели хип-хоп-моды и в чем-то одни из первооткрывателей стиля, в некоторых треках использовали фрагменты песен Марка Бернеса, а потом записывались и выступали вместе с Михаилом Шуфутинским. Уж его-то после лет, проведенных в Америке, никаким рэпом не испугать.
Когда рэп превратился здесь в индустрию, о шансонной душевности вспоминает разве что Баста. Те, кто моложе, явно по-другому излагают мысли. Вроде бы все слова в их сочинениях написаны кириллицей, но требуется перевод, а при таком раскладе уже не до сентиментальности. Только понты и бычка, что довольно быстро утомляет.
В подобной ситуации у кого-то, конечно, есть повод приуныть, но прелесть даже нашей недоделанной музыкальной индустрии заключается в хаотичности процессов. Особенно сейчас, когда в техническом отношении музыку делать несложно и не так уж дорого. Доступность звукозаписи и относительная простота распространения музыки развязывают руки тем, кто по-прежнему хочет экспериментировать, пренебрегая маркетинговыми методичками. Иногда эксперименты получаются весьма интересными.
За проектом под названием «Золотое Перо» стоит автор и исполнитель, представляющийся как Александр Форсайт. Его первый альбом под названием «Резюме» вышел пять лет назад. В семи треках на протяжении всего двадцати минут иногда бодрая, иногда расслабленная читка шла рука об руку с довольно сюжетными текстами и старомодной манерой рифмовать слова, не сокращая их и не прибегая к англицизмам, что сейчас оказалось даже в русле меняющегося законодательства. Потом случилось затишье, и лишь в прошлом году начали выходить сольные и совместные синглы, в которых рэпа стало меньше, а шансона, близко граничащего с бардовским КСП, больше.
Но в новом альбоме «Для Нашего Столика» шансон вступает в довольно неожиданный альянс. «Думаю, я придумал новый жанр, который можно назвать электрошансон, — не сильно скромничая, говорит Александр Форсайт. — Звучит довольно амбициозно и даже наивно, но мне кажется, что это довольно свежий синкретический эксперимент». В более простом изложении все сводится к смелому миксу шансона о жизни городского гуляки с приемами из дабстепа, синтвэйва, слэпхауса и других стилей, призванных сокрушать танцполы. По схожей схеме устроен новый альбом «Эльф 1» от Славы Мэрлоу. С поправкой на звездные гостевые куплеты, упрощенные рифмы и прочие приемчики, выдающие продюсера со сверхъестественным коммерческим чутьем.
Участники команды «Два Обреза» из Екатеринбурга сделали первые записи еще в школьном возрасте, поэтому их дебютный альбом «Сусла» звучит как наивная самодеятельность, какой, наверное, и должен быть хип-хоп в исполнении детей, пытающихся казаться взрослыми. Но потом Тема Клмоу, идейный вдохновитель движения, вопреки логике, царившей в хип-хоп-бизнесе, не стал лепить из себя звезду и группа превратилась в своего рода общину с подвижным составом.
К свежему альбому «Шабаш Радио» коллектив, в записях которого есть и мужской, и женский вокал, выбрал ретро-траекторию. Шансон в их оптике скорее похож на нечто авангардное и весьма расслабленное по части чистоты жанра, но звучит и меланхолично, и потешно. «Модный Трактир» и «Мужская Паническая Атака», где гостит Петар Мартич, — яркие примеры того, как можно делать треки не для стримингов, а из собственного любопытства и что в итоге получится. И звучит это на фоне содержимого чарта очень необычно, а значит, свежо.
Можно предположить, что записи подобного андерграундного толка вполне могут вдохновить мейнстримовых артистов. Пора уже менять слегка застоявшуюся музыкальную моду. И электрошансонье могут здесь оказаться весьма кстати.