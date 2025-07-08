«Золотое Перо» и «Два Обреза» заново придумывают шансон

За проектом под названием «Золотое Перо» стоит автор и исполнитель, представляющийся как Александр Форсайт. Его первый альбом под названием «Резюме» вышел пять лет назад. В семи треках на протяжении всего двадцати минут иногда бодрая, иногда расслабленная читка шла рука об руку с довольно сюжетными текстами и старомодной манерой рифмовать слова, не сокращая их и не прибегая к англицизмам, что сейчас оказалось даже в русле меняющегося законодательства. Потом случилось затишье, и лишь в прошлом году начали выходить сольные и совместные синглы, в которых рэпа стало меньше, а шансона, близко граничащего с бардовским КСП, больше.