Россиян предупредили об опасности дачных грибов

Миколог Максим Дьяков предупредил россиян об опасности дачных грибов. По словам специалиста, грибы, выросшие на даче, категорически запрещено срывать и употреблять в пищу. Об этом пишет aif.ru.
Эксперт в беседе с изданием напомнил о свойстве грибного мицелия хорошо впитывать вещества из окружающей среды — в том числе тяжелые металлы, пестициды и прочие химикаты.
Грибы станут несъедобными, если для борьбы с сорняками на участке используются гербициды.
Некоторые инсектициды, которые используют для защиты от насекомых, также способны превратить грибы в яд, добавил миколог.
Полезные в борьбе с грибковыми заболеваниями на растениях фунгициды считаются опасными для грибов, заключил Дьяков.
Ранее сообщалось, что в Австралии вступает в финальную стадию громкий судебный процесс по делу об убийстве грибами. Эксперты по правовым вопросам ожидают пожизненного заключения для австралийки, совершившей тройное убийство.