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Россиян предупредили об опасности дачных грибов

Миколог Максим Дьяков предупредил россиян об опасности дачных грибов.

Миколог Максим Дьяков предупредил россиян об опасности дачных грибов. По словам специалиста, грибы, выросшие на даче, категорически запрещено срывать и употреблять в пищу. Об этом пишет aif.ru.

Эксперт в беседе с изданием напомнил о свойстве грибного мицелия хорошо впитывать вещества из окружающей среды — в том числе тяжелые металлы, пестициды и прочие химикаты.

Грибы станут несъедобными, если для борьбы с сорняками на участке используются гербициды.

Некоторые инсектициды, которые используют для защиты от насекомых, также способны превратить грибы в яд, добавил миколог.

Полезные в борьбе с грибковыми заболеваниями на растениях фунгициды считаются опасными для грибов, заключил Дьяков.

Ранее сообщалось, что в Австралии вступает в финальную стадию громкий судебный процесс по делу об убийстве грибами. Эксперты по правовым вопросам ожидают пожизненного заключения для австралийки, совершившей тройное убийство.