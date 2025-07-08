«Дочь в подавленных чувствах»: отец девушки экс-министра Романа Старовойта о ее состоянии

Студентка медицинского вуза из Курска Полина Корнеева долгое время была в отношениях с экс-министром транспорта Романом Старовойтом, о гибели которого стало известно 7 июля. Как рассказал KP.RU отец 25-летней девушки, после смерти возлюбленного его дочь плохо себя чувствует и не хочет ни с кем выходить на связь.
— Мы говорили с Полиной уже после смерти Романа. Но она ничего толком нам и не рассказала. Моя дочь очень расстроена, находится в подавленных чувствах, даже отказывается говорить с окружающими. Со мной тоже не выходит на связь. Пока мы не знаем, сможет ли Полина присутствовать на похоронах, — поделился Эдуард.
По словам отца, он знал об отношениях дочери с Романом и уважал ее выбор, не вмешиваясь в личную жизнь. Эдуард добавил, что отношения продолжались несколько лет. В частности, когда в июне 2024-го Полина окончила вуз и Роман Старовойт вручал ей красный диплом, пара уже находилась в отношениях.
Напомним, смерть 53-летнего Романа Старовойта, экс-министра транспорта России, стала неожиданностью. Тело мужчины обнаружили в кустах недалеко от автомобиля марки Tesla в подмосковном Одинцово.