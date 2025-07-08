«Дочь в подавленных чувствах»: отец девушки экс-министра Романа Старовойта о ее состоянии

— Мы говорили с Полиной уже после смерти Романа. Но она ничего толком нам и не рассказала. Моя дочь очень расстроена, находится в подавленных чувствах, даже отказывается говорить с окружающими. Со мной тоже не выходит на связь. Пока мы не знаем, сможет ли Полина присутствовать на похоронах, — поделился Эдуард.