В Ростове вертолеты совершили больше 40 сбросов воды во время пожара на складе

Пожар в Ростове-на-Дону локализован. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области.
По состоянию на 19:05 воздушная группировка совершила 44 целевых сброса воды для борьбы с огнем.
Как сообщают спасатели, пострадавших и жертв нет. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации отдельных тлеющих очагов.
— Пострадавших и жертв нет. Работы по тушению тлеющих очагов еще продолжаются. Благодарю наших спасателей и профильные службы, — говорится в сообщении.
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