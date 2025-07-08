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В Ростове вертолеты совершили больше 40 сбросов воды во время пожара на складе

44 сброса воды с воздуха: как тушили масштабный пожар в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Пожар в Ростове-на-Дону локализован. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области.

По состоянию на 19:05 воздушная группировка совершила 44 целевых сброса воды для борьбы с огнем.

Как сообщают спасатели, пострадавших и жертв нет. В настоящий момент продолжаются работы по ликвидации отдельных тлеющих очагов.

— Пострадавших и жертв нет. Работы по тушению тлеющих очагов еще продолжаются. Благодарю наших спасателей и профильные службы, — говорится в сообщении.

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