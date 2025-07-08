Представитель Казахстана лидирует на детском музыкальном конкурсе «Витебск» по итогам первого дня

Юные исполнители рассказали о своих хобби. Кто-то способен имитировать голоса птиц, кому-то покоряются спортивные вершины, а у кого-то есть талант в игре на разных инструментах. А еще ребята поведали о своих заветных желаниях. У Мирэйль Маккей с Мальты, например, она исполнилась сразу же. Певица хотела вместе с ведущими конкурса исполнить песню I Love Belarus, которая впервые прозвучала в 2011 году, когда на свет появилась и Мирэйль. За свое выступление она получила 67 баллов — у нее второй результат в этом туре.