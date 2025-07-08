Представитель Казахстана лидирует на детском музыкальном конкурсе «Витебск» по итогам первого дня

8 июля, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. По итогам первого дня XXIII Международного детского музыкального конкурса «Витебск» самые высокие баллы среди претендентов жюри присудило Мирасу Нагашибаю из Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.
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Творческое состязание открыл юный артист из Молдовы Лев Смертин. В его исполнении прозвучала песня «Смелой» из кинофильма «Аладдин». Жюри присудило конкурсанту 59 баллов. Мальчик рассказал, что его любимое блюдо — пюре и котлета, а гостей в своей стране он угостил бы молдавскими голубцами.
Мирас Нагашибай из Казахстана за песню на родном языке получил 69 баллов. Он рассказал, что обладает необычайной гибкостью и встал на мостик без разминки. А гибкость его вокальных данных оценили члены жюри, поставив ему самые высокие оценки за первое выступление.
Юные исполнители рассказали о своих хобби. Кто-то способен имитировать голоса птиц, кому-то покоряются спортивные вершины, а у кого-то есть талант в игре на разных инструментах. А еще ребята поведали о своих заветных желаниях. У Мирэйль Маккей с Мальты, например, она исполнилась сразу же. Певица хотела вместе с ведущими конкурса исполнить песню I Love Belarus, которая впервые прозвучала в 2011 году, когда на свет появилась и Мирэйль. За свое выступление она получила 67 баллов — у нее второй результат в этом туре.
Белоруска Амалия Сухан зажгла зрительный зал с первых нот. Сильный вокал позволил ей завоевать 66 баллов и войти в тройку лидеров. Юная артистка рассказала, что играет на гитаре, фортепиано и ударных. Дома ее называют «Терминатором», потому что она ходила с братом на хоккей, а однажды завоевала кубок по карате.
Россиянин Заур Барагунов покорил зрителей песней «Ветер перемен» из кинофильма «Мэри Поппинс, до свидания». Перед выступлением он рассказал журналистам, что для него самое главное на сцене — передать эмоции, рассказать в песне, что всегда есть надежда и нужно верить в лучшее. За свое исполнение он получил 64 балла, став четвертым.
Не обошлось на конкурсе и без трогательных моментов. У представительницы Хорватии Маши Любичич в зрительном зале присутствовала мама, которую девочка считает своим талисманом. Юная артистка призналась в любви самому дорогому человеку в своей жизни и от переизбытка эмоций расплакалась прямо на сцене.
Завтра исполнители представят на конкурсе славянский хит в сопровождении оркестра. -0-
Фото Александра Хитрова.