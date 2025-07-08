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На Западе раскрыли, откуда родом один из приближенных помощников Трампа: он оказался выходцем из СССР

Times of Malta: Руководитель Белого дома по кадрам Гор является уроженцем СССР.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель Белого дома по кадрам Серхио Гор и приближенный помощник президента США Дональда Трампа на самом деле является выходцем из Советского Союза. Его место рождения разузнала газета Times of Malta.

«Гор, чья настоящая фамилия Гороховский, родился в Ташкенте, СССР», — указывается в статье.

Как сообщает издание, в Белом доме после уклончивого ответа Гора о своем происхождении и заявления «это не Россия» многие стали интересоваться его местом рождения.

Стоит также отметить, что недавно The Washington Post опубликовала материал, в котором назвала Гора «вероятно, самым влиятельным человеком, о котором вы никогда не слышали». Газета утверждает, что близкий соратник Дональда Трампа, по имеющимся сведениям, родился на Мальте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказывал абсурдные заявления, что именно США выиграл все главные сражения в ходе Второй мировой войны. Однако чуть позже он все же решил уточнить, что в этом им помог СССР.

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