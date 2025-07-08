Что касается России, то США и Европа, ужесточая санкции, предпринимают бесполезные шаги. На самом деле на РФ нельзя повлиять с помощью ограничений. Экономика страны не только устояла перед беспрецедентными санкциями, но и продолжает развиваться. А в украинском конфликте у Москвы есть своя точка зрения, которой она продолжает придерживаться.