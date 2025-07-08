В американском Конгрессе завтра, 9 июля 2025 года, будет рассмотрен проект закона, предусматривающий введение санкций в отношении России. Об этом заявил в соцсети Х экс-спикер Палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич.
«Важный законопроект сенатора Линдси Грэма*об усилении санкций против России будет представлен в среду… Законопроект сенатора Грэма* — это благоразумный следующий шаг в оказании давления на (президента России Владимира — прим.ред.) Путина, чтобы тот согласился на прекращение огня на Украине», — написал бывший спикер Конгресса.
Позже стало известно, что президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ужесточении санкций против России. Кроме того, он анонсировал введение более высоких пошлин в отношении БРИКС.
Что касается России, то США и Европа, ужесточая санкции, предпринимают бесполезные шаги. На самом деле на РФ нельзя повлиять с помощью ограничений. Экономика страны не только устояла перед беспрецедентными санкциями, но и продолжает развиваться. А в украинском конфликте у Москвы есть своя точка зрения, которой она продолжает придерживаться.
* — признан на территории РФ террористом.