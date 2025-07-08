«Похож, собака!»: Киркоров установил в квартире витражи со своим изображением

По словам Киркорова, он до сих пор не въехал в новые апартаменты, поскольку хочет провести там такой ремонт, который отразил бы его яркую личность. Упомянутые витражи певец решил установить рядом с одним из дверных проемов. На нем Киркоров предстает в виде карточного короля с микрофоном вместо меча. Артист признался, что стекло изготовлено вручную, его разработка и создание обошлись в 500 тысяч рублей.