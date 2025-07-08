«Похож, собака!»: Киркоров установил в квартире витражи со своим изображением

В социальных сетях показали квартиру певца Филиппа Киркорова. Он купил жилье четыре года назад, и сейчас там идет дизайнерский ремонт. Подписчики заметили множество необычных деталей, в том числе — витраж, где певец изображен в виде бубнового карточного короля.
По словам Киркорова, он до сих пор не въехал в новые апартаменты, поскольку хочет провести там такой ремонт, который отразил бы его яркую личность. Упомянутые витражи певец решил установить рядом с одним из дверных проемов. На нем Киркоров предстает в виде карточного короля с микрофоном вместо меча. Артист признался, что стекло изготовлено вручную, его разработка и создание обошлись в 500 тысяч рублей.
— Похож, собака! — довольно сказал Киркоров, осматривая витражи.
Однако не все поклонники разделили мнение кумира. Некоторые посчитали такое украшение безвкусицей и «цыганщиной», а другие усомнились в том, что Киркоров действительно воспользовался услугами профессионального дизайнера.
В некоторых частях квартиры стены выполнены в ярко-синих оттенках и красно-белую клетку. Артист также заказал сантехнику из Китая — в квартире установят умные унитазы золотого цвета с подогревом.
В середине апреля, на празднование Пасхи, Киркоров показал дизайнерский кулич за 100 тысяч рублей. Этот кулич был сделан по задумке дизайнера Дениса Симачева. Он весил 1,9 килограмма, был наполнен дубайским шоколадом и лесными ягодами, а его верхушка была сделана из съедобной бумаги в форме церковного купола.