Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз»

Министерство финансов США сообщило, что Америка внесла в санкционные списки по России еще четыре физических, три юридических лица и один сухогруз. Тем не менее глава финансового ведомства США Скотт Бессент допустил возможное смягчение санкций против России. К таким мерам Вашингтон может прибегнуть в рамках достижения мира на Украине.