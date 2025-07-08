Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз»

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 8 июля, в ходе совещания в Белом доме рассказал о планах устроить России «маленький сюрприз» и заявил о готовности в случае необходимости ввести против нее дополнительные санкционные ограничения.
По словам главы государства, подобную перспективу он рассматривает «очень решительно». При этом республиканец отдельно отметил, что проект закона об усилении антироссийских санкций — «опционный».
— Это полностью на мой выбор. Они примут его полностью по моему выбору, — передает слова Трампа РИА Новости.
25 июня госсекретарь Белого дома Марко Рубио заявил, что США пока не поддерживают призывы усилить санкции против России, чтобы не потерять «окно» для мирных переговоров.
Министерство финансов США сообщило, что Америка внесла в санкционные списки по России еще четыре физических, три юридических лица и один сухогруз. Тем не менее глава финансового ведомства США Скотт Бессент допустил возможное смягчение санкций против России. К таким мерам Вашингтон может прибегнуть в рамках достижения мира на Украине.