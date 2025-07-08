Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона

Встреча, длившаяся 1 час 39 минут, завершилась со счетом 1:6, 6:7 (9:11) в пользу американки. За время матча Павлюченкова не совершила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать только один брейк-пойнт из пяти возможных. В активе Анисимовой шесть эйсов, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти попыток. За выход в финал соревнований Аманда Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.