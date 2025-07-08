Рэп под мостом и поп-танцы на морской волне: новые музыкальные релизы дыхнули запахами моря

Наступившая наконец на Москву жара уложила жителей столицы на лежаки, завалила в гамаки и на матрасы у бассейнов. Но никакая тень тут, конечно, не подарит морской прохлады. Поэтому мысли о курортах завертелись не только у «ЗД», запахами моря дыхнули и некоторые новые релизы. В летнем трек-листе — «Берега» Лок Дога, «Выбираю море» Gayazov Brothers и «Афродита» Mia Boykа.
Рэпер Лок Дог выпустил лирический трек про раненое сердце «Берега». Песня крутится вокруг не самого нового поэтического образа «твои глаза как берега», но в замесе с множеством других довольно привычных сравнений с морской стихией и любовных переживаний, которыми наполнен трек, все это становится особенно актуальным в ситуации, когда стрелка термометра подползает к плюс 30. Артист погружает слушателей пусть и не в настоящее, но тоже море — только чувств. Самое то, чтобы зазвучать медляком на летних дискотеках.
Как ветеран жанра артист придерживается классической культурной лексики, не пускается в привычные для молодого задиристого рэпа шутки из горизонтальной плоскости, что только прибавляет этой грустной любовной балладе шарма. Так и видишь все происходящее на каких-нибудь берегах… Однако видеосопровождение трека для соцсетей записано, как ни странно, не на живописных скалах с бушующей водной стихией вокруг, а в замкнутом городском урбанистическом пейзаже на гранитной набережной. Лок Дог в белой рубашке, стоя под мостом, читает свой рэп и выглядит для такого трека даже излишне лаконично. С другой стороны — под мостом теперь петь, похоже, модно. Совсем недавно один из членов корейской легендарной уже банды BTS — красавчик Джин, выпустил практически такой же подмостовый клип I"ll Be There. Так что в этом моменте Лок Дог отражает мировые тренды.
Настоящий хит про настоящее море который год пытаются сварганить и братья Гаязовы из одноименного сценического дуэта Gayazov Brothers. Авторы «Малиновой Лады» уже делали попытку надолго войти в трек-листы летних танцполов с песней «Я, ты и море», но при всех ее лаунжевых плюсах для фоновой музыки она оказалась слишком быстрой, а для танцев — слишком медленной по ритму. В этом году они не стали сдерживать бронебойный танцевальный угар и влетели в чарты с диким криком: «Я съем солнце и выпью море!» — основной строчкой в новом танцевальном блокбастере «Выбираю море».
Актуальное творение «братьев» напоминает сразу несколько беспроигрышных хитов. Например, слышатся оттенки песни «Снегом стать» Андрея Жинжина, только у «братьев» теперь — «морем стать». И конечно, сложно не заметить следы летнего мегахита «Яхта. Парус» Валентина Стрыкало. Многим артистам не дают покоя лавры Стрыкало с его сатирической и одновременно душевной балладой про сезонную любовь и вечную разлуку после нее. Возможно, в этом году у «братской» попсы с веселым лицом получится дотянуться до «эталона».
До другого мифического морского эталона пытается дотянуться артистка Mia Boyka. Она уловила «королевский» тренд нашей попсы с изобилием самокоронованных персонажей в духе селф-мейд и самопроизводства собственной «культовости». Самая громогласная, конечно, в этом отношении Анна Асти с хитом «Царица», теперь в этом ключе заявила о себе и Мария Бойко, выпустив трек «Афродита» с явным намеком на восточные танцы живота. Песня насыщена трендовым самовоспеванием своей красоты и своего величия из серии «сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Сначала королева океана, теперь Афродита, страшно представить, кем она будет дальше», — шутят поклонники в комментариях в соцсетях, вспоминая, как она когда-то назвала себя «королевой океана», а своих слушателей «акулами», которые за нее «всех порвут». Пока публика тоскует по ее синим волосам, которые так нравились подросткам, артистка выкладывает видео, как она гоняется по ночному городу за такси и включает на всю катушку свою а-ля восточную мелодию. Похоже, певица-блогерша решила сменить аудиторию с подростков на таксистов, чтобы увеличить охваты. Однако задорная песня и без таких радикальных мер неплохо вписывается в летний тренд.