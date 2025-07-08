Рэп под мостом и поп-танцы на морской волне: новые музыкальные релизы дыхнули запахами моря

До другого мифического морского эталона пытается дотянуться артистка Mia Boyka. Она уловила «королевский» тренд нашей попсы с изобилием самокоронованных персонажей в духе селф-мейд и самопроизводства собственной «культовости». Самая громогласная, конечно, в этом отношении Анна Асти с хитом «Царица», теперь в этом ключе заявила о себе и Мария Бойко, выпустив трек «Афродита» с явным намеком на восточные танцы живота. Песня насыщена трендовым самовоспеванием своей красоты и своего величия из серии «сам себя не похвалишь, никто не похвалит». «Сначала королева океана, теперь Афродита, страшно представить, кем она будет дальше», — шутят поклонники в комментариях в соцсетях, вспоминая, как она когда-то назвала себя «королевой океана», а своих слушателей «акулами», которые за нее «всех порвут». Пока публика тоскует по ее синим волосам, которые так нравились подросткам, артистка выкладывает видео, как она гоняется по ночному городу за такси и включает на всю катушку свою а-ля восточную мелодию. Похоже, певица-блогерша решила сменить аудиторию с подростков на таксистов, чтобы увеличить охваты. Однако задорная песня и без таких радикальных мер неплохо вписывается в летний тренд.