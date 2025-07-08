Синоптик Позднякова: индекс ультрафиолета близок к опасному

В период с 11 до 16 часов лучше посидеть в теньке и забыть о загаре. А ещё не забывайтк о головных уборах. Но во всем этом можно найти и положительную сторону: как только увеличивается облачность, индекс ультрафиолета снижается. А метеорологи прогнозировали дожди в ближайшие дни.