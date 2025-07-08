Синоптик Позднякова: индекс ультрафиолета близок к опасному

Сегодня индекс ультрафиолета на отметке 7. Судя по всему, завтра будет не лучше. Чем это опасно, aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновсти» Татьяна Позднякова.
«Такие высокие значения ультрафиолета опасны для здоровья человека, — говорит эксперт. В первую очередь страдает кожа и глаза. Поэтому, чтобы не пострадать от солнечных ожогов, лучше пользоваться солнцезащитными кремами, солнечными очками и, по-возможности, вообще, как можно меньше находиться на солнце».
В период с 11 до 16 часов лучше посидеть в теньке и забыть о загаре. А ещё не забывайтк о головных уборах. Но во всем этом можно найти и положительную сторону: как только увеличивается облачность, индекс ультрафиолета снижается. А метеорологи прогнозировали дожди в ближайшие дни.
«И потом, если сейчас такой индекс наблюдается, то в утренние часы, когда ультрафиолет, скорее полезный, чем вредный», — успокоила синоптик.