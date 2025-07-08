Жара до +40, а ветер до 27 метров в секунду. Синоптики рассказали о небывалых ливнях, жаре непогоде в Беларуси 9 июля

В Беларуси на среду, 9 июля, ожидаются небывалые ливни, сообщает тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Как сообщается на сайте Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, сейчас область осадков Генуэзского циклона подойдет к южным границам Беларуси. По расчетам моделей к республике циклон подберется между полуночью и двум часами завтрашнего утра.
Этот циклон принесет в Беларусь сильные и продолжительные дожди. В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды отмечают, что наиболее интенсивные ливни будут ближе к центру циклона, географически это юго-восток Польши и юго-запад и запад Беларуси. В ECMWF добавляют, что в Беларуси может выпасть 25 — 40 миллиметров дождя.
— Юго-восток Беларуси окажется в зоне точки окклюзии циклона. Поэтому во второй половине ночи 9 июля ожидаются сильные ливни и грозы со шквалистым ветром, — поясняют в телеграм-канале.
Прогнозная модель Немецкой национальной метеорологической службы ICON уточняет, что на западе Беларуси будет все же относительно спокойно, а самые сильные ливни будут у точки окклюзии циклона. По их прогнозу эта точка ночью окажется над центральными районами Беларуси.
— Ливни и грозы сильные и очень сильные, — прогнозируют синоптики.
Тематический телеграм-канал «Надвор`е» уточняет, что разногласие погодных моделей характерно для циклонов с юга. Так как данные циклоны представляют собой теплые, компактные очень активные барические образования, особенно в начале своего жизненного цикла, когда конвекция отыгрывает ведущую роль.
Сильные ливни, увы, на среду, 9 июля, станут не самой большой неприятностью для белорусов. И, если 8 июля большая часть осадков выпала в северной части страны, то 9 июля максимально задождит на юге. Но еще там обещают просто шквалистый ветер, его порывы будут 15 — 18 метров в секунду, а местами и до 25 — 27 метров в секунду.
Причиной ураганов станет вторжение на Балканы холодной воздушной массы. Из-за этого в теплой влажной депрессии над Черным морем произойдет формирование циклона.
Отмечается, что прохождение холодного фронта будет происходить на фоне высокого давления. Еще синоптики замечают, что эти явления вызовут небывалые контрасты температур во всем регионе: перед фронтом +35 — +40 градусов, а за ним всего +18 — +20 градусов.
В Белгидромете добавляют, что 9 июля белорусскую погоду будут определять активные атмосферные фронты от циклона, который смещается через западные районы страны. Грозовые дожди — на большей части территории. Сильные ливни ночью вероятны по юго-западу, а днем — по северо-западной половине республики.
Во время непогоды ветер поднимется переменных направлений. Его порывы при грозах местами будут превращаться в шквал. Местами стоит ждать шквалистое усиление ветра с порывами 15−20 м/с.
В ночные часы температуры опустятся до +14 — +20 градусов. Днем будет от +18 градусов по северо-западу до +32 градусов в восточных районах. Вынесен оранжевый уровень опасности из-за непогоды.
До этого синоптики предупредили белорусов о мощных ливнях из-за циклона из Италии на 8 — 9 июля: «Опасный Генуэзский циклон».
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