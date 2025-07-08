Жара до +40, а ветер до 27 метров в секунду. Синоптики рассказали о небывалых ливнях, жаре непогоде в Беларуси 9 июля

Сильные ливни, увы, на среду, 9 июля, станут не самой большой неприятностью для белорусов. И, если 8 июля большая часть осадков выпала в северной части страны, то 9 июля максимально задождит на юге. Но еще там обещают просто шквалистый ветер, его порывы будут 15 — 18 метров в секунду, а местами и до 25 — 27 метров в секунду.