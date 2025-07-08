Млечный Путь предположительно находится внутри гигантской космической «пустоты»

«Потенциальное разрешение “космологического кризиса” может заключаться в том, что наша галактика находится в центре космической “пустыни”. Если это так, то материя будет стремиться двигаться в сторону границ этой пустоты, что будет постепенно делать ее еще более свободной от материи. В результате этого нам будет казаться, что близлежащие к нам объекты будут удаляться друг от друга быстрее, чем более далекие галактики», — пояснил научный сотрудник Университета Портсмута (Великобритания) Индранил Баник, чьи слова приводит пресс-служба RAS.