«Меня Путин угощал»: Лукашенко поставил белорусам в пример российское молоко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 8 июля, в ходе посещения завода по выращиванию коз в Могилевской области поставил отечественным производителям в пример козье молоко, которым его угощал российский коллега Владимир Путин.
Глава государства пожаловался, что молоко на белорусском предприятии имеет запах. Он уточнил, что президент России предлагал ему козье молоко, которое ничем не пахло, из-за этого его можно было принять за коровье.
— Меня Путин угощал российским козьим молоком и запаха не было, — передает слова Лукашенко Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Лукашенко 14 июня во время ознакомления с продукцией компании «Молочный мир» под Гродно пообещал вручить Путину подарок от этого производителя — сыр «Президентский» с изображением Кремля.
Путин в контексте сельскохозяйственных вопросов поинтересовался у заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, почему в Белоруссии закончился картофель. Глава государства также обсудил с Лукашенко нехватку этого овоща. Он отметил, что, по словам белорусского президента, «все продали в Россию».
Позже глава республики заявил, что Белоруссия должна вырастить столько картофеля, чтобы хватило и самой стране, и России. Кроме того, белорусское правительство приняло решение об отмене ограничения на импорт картофеля, лука, капусты и яблок из недружественно стран, в том числе государств — членов Европейского союза.