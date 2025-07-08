Более 400 человек стали индивидуальными предпринимателями с начала года благодаря госсубсидиям

В ведомстве напомнили, что размер субсидии в городах составляет 11 бюджетов прожиточного минимума — это более Br5 тыс. В сельской местности — примерно Br7 тыс., а при организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, — Br9,2 тыс. Поддержка оказывается на всех этапах: бесплатное обучение основам предпринимательства, помощь в составлении бизнес-плана, консультации в центрах занятости.