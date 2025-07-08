Более 400 человек стали индивидуальными предпринимателями с начала года благодаря госсубсидиям

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала 2025 года более 400 человек уже стали индивидуальными предпринимателями благодаря государственным субсидиям. Об этом БЕЛТА рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
В ведомстве напомнили, что размер субсидии в городах составляет 11 бюджетов прожиточного минимума — это более Br5 тыс. В сельской местности — примерно Br7 тыс., а при организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок, — Br9,2 тыс. Поддержка оказывается на всех этапах: бесплатное обучение основам предпринимательства, помощь в составлении бизнес-плана, консультации в центрах занятости.
Чтобы получить субсидию, необходимо встать на учет в службе занятости, пройти обучение и составить бизнес-план, подать заявку на субсидию, открыть ИП и начать работать.
В 2024 году 831 человек открыл свое дело с господдержкой. Среди них 385 — женщины-предпринимательницы (46%), а также молодежь (до 31 года) — 193 человека. -0-