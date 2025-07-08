Пушкинский музей показал уникальный древнеегипетский жезл

Первая моновыставка посвящена древнеегипетскому магическому жезлу эпохи Среднего царства (XXI-XVIII века до н.э.). Всего подобных артефактов в мире не более десяти. Жезл выполнен из кости бегемота, одного из самых страшных и опасных животных долины реки Нил, а потому обереги, амулеты и ритуальные жезлы из клыка гиппопотама наделялись особой магической и целебной силой. В коллекции Пушкинского уже есть один похожий жезл — рисунок на нем вырезанный, а новый экспонат совсем другой — на нем барельефное изображение. Главное — он должен охранять душу египтянина. Но мистика и медицина в Древнем Египте — понятия близкие. С одной стороны, жезл был верным помощником в делах духовных. Считалось, что человек в «переходном состоянии» — во сне, во время рождения, в период болезни — особенно уязвим. Полезен он был даже и для умерших — египтяне верили, что с ним было легче пройти тяжелый путь в загробный мир. Но и в быту магический предмет незаменим — он защищал от ядовитых насекомых и оберегал сон.