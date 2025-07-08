Пушкинский музей показал уникальный древнеегипетский жезл

Интересно, какого размера помещение должно быть, чтобы Пушкинский музей показал все свои сокровища? А с учетом того, что коллекция регулярно пополняется? Чтобы познакомить посетителей с уникальными экспонатами, не вошедшими в постоянную экспозицию, здесь решили запустить выставочный проект «Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения». Всего на моновыставках покажут пять предметов. Первым стал древнеегипетский магический жезл. Для тех, кто успел испугаться «волшебной палочки», оговоримся: она сломана и, скорее всего, утратила свою суперсилу. Бояться не стоит, а полюбоваться есть чем.
Выставки одного произведения — тема не новая, но рабочая. Когда-то в 1880 году состоялась первая моновыставка в истории русской живописи — знаменитая «Лунная ночь на Днепре» Куинджи в гордом одиночестве предстала перед зрителями в зале Общества поощрения художников в Санкт-Петербурге. Чтобы увидеть картину, которая светилась словно изнутри, выстраивались очереди, посетителей запускали группами.
В Пушкинском музее решили сделать серию из пяти моновыставок, каждая продолжительностью по две недели. Дело в том, что Пушкинский музей регулярно пополняет свою коллекцию новинками, но выставить все, что есть, в постоянной экспозиции — задачка со звездочкой. И серия выставок «Новые шедевры Пушкинского» призвана познакомить посетителей с шедеврами, которые, впрочем, действительно заслуживают особенного внимания, и, более того, гости музея могут сразу пройти в залы основной экспозиции и познакомиться с контекстом и деталями, что мы и сделали. Но сперва, конечно, главный экспонат.
Первая моновыставка посвящена древнеегипетскому магическому жезлу эпохи Среднего царства (XXI-XVIII века до н.э.). Всего подобных артефактов в мире не более десяти. Жезл выполнен из кости бегемота, одного из самых страшных и опасных животных долины реки Нил, а потому обереги, амулеты и ритуальные жезлы из клыка гиппопотама наделялись особой магической и целебной силой. В коллекции Пушкинского уже есть один похожий жезл — рисунок на нем вырезанный, а новый экспонат совсем другой — на нем барельефное изображение. Главное — он должен охранять душу египтянина. Но мистика и медицина в Древнем Египте — понятия близкие. С одной стороны, жезл был верным помощником в делах духовных. Считалось, что человек в «переходном состоянии» — во сне, во время рождения, в период болезни — особенно уязвим. Полезен он был даже и для умерших — египтяне верили, что с ним было легче пройти тяжелый путь в загробный мир. Но и в быту магический предмет незаменим — он защищал от ядовитых насекомых и оберегал сон.
Рассматривать жезл следует слева направо: как правило, на нем изображено «шествие» фантастических существ. Увидеть на барельефе, которому уже не одно тысячелетие, всех персонажей довольно сложно, приходится присматриваться. Но здесь есть подсказки, кто есть кто — богиня Хекет с головой лягушки (покровительница рожениц), некто с телом леопарда и головой осла и другие, всего 11 изображений.
Здесь предлагают не ограничиваться осмотром лишь одного экспоната и сразу идти в египетские залы, где можно освежить в памяти знания о культуре Древнего Египта и детально познакомиться с их магическими ритуалами и пантеоном богов.