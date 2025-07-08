«Штучный» книжный товар: в Исторической библиотеке проходит выставка «Забытые хранители прошлого…»

Что еще показательно — в Исторической библиотеке предлагают обратить внимание в первую очередь на те из экспонатов, которых нет в остальных библиотеках страны, даже порой в Ленинке. Среди них: «Опыт о костюме и оружии гладиаторов в сравнении греческого и римского ратника» А. Н. Оленина (СПб., 1835) с ручной раскраской, парижские «Молитвы чтомые в навечерии Пятьдесятницы» К. А. Нарышкина (1838), «Собрание стихотворений» И. П. Мятлева (СПб., 1835), отпечатанные для друзей поэта-острослова, причем без указания авторства. Несомненно, бесподобны альбом XIX века с технически невозможными в наши дни иллюстрациями «Виды села Влахернского (Мельницы), принадлежащего князю Сергею Михайловичу Голицыну» (Париж, 1841, к альбому присовокупили лист фруктового дерева из сада Голицына) и альбом издателя А. М. Прево «Виды четырех монументов Санкт-Петербурга» по рисункам В. С. Садовникова (СПб., 1834). И можно было внеси в топ-перечень уникумов книги и первопечаты, уничтоженные царской цензурой.