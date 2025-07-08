«Штучный» книжный товар: в Исторической библиотеке проходит выставка «Забытые хранители прошлого…»

С начала июля Историческая библиотека экспонирует букинистические реликвии из собственных фондов в рамках выставки «Забытые хранители прошлого…», подготовленной отделом книжной истории ГПИБ. Корреспондент «МК» увидел «штучные» книжные издания, которым буквально нет цены: к большинству экземпляров сделана приписка, что на современном антикварном рынке эта книга или альбом не встречаются вовсе либо попадаются исключительно редко.
Но организаторы проекта отталкиваются, конечно же, не от номинальной стоимости, а делают акцент на происхождении раритетов. Они подчеркивают, что фонды библиотеки невозможно было бы собрать без усилий дореволюционных букинистов/книготорговцев. Как раз их имена посчитали незаслуженно забытыми — поэтому здесь стоит их перечислить: Афанасий Астапов, Александр Старицын (старейший букинист России), Павел Шибанов, Василий Клочков, Николай Соловьев и прочая, прочая.
Что еще показательно — в Исторической библиотеке предлагают обратить внимание в первую очередь на те из экспонатов, которых нет в остальных библиотеках страны, даже порой в Ленинке. Среди них: «Опыт о костюме и оружии гладиаторов в сравнении греческого и римского ратника» А. Н. Оленина (СПб., 1835) с ручной раскраской, парижские «Молитвы чтомые в навечерии Пятьдесятницы» К. А. Нарышкина (1838), «Собрание стихотворений» И. П. Мятлева (СПб., 1835), отпечатанные для друзей поэта-острослова, причем без указания авторства. Несомненно, бесподобны альбом XIX века с технически невозможными в наши дни иллюстрациями «Виды села Влахернского (Мельницы), принадлежащего князю Сергею Михайловичу Голицыну» (Париж, 1841, к альбому присовокупили лист фруктового дерева из сада Голицына) и альбом издателя А. М. Прево «Виды четырех монументов Санкт-Петербурга» по рисункам В. С. Садовникова (СПб., 1834). И можно было внеси в топ-перечень уникумов книги и первопечаты, уничтоженные царской цензурой.
Но я предложу свой вариант книги, ради которой выставку стоит увидеть. Это так называемое «летучее», малотиражное и небольшое по объему издание стихотворения Василия Жуковского «Русская слава».
Казалось бы, неброская брошюрка, отпечатанная в типографии Александра Филипповича Смирдина (главного публикатора Карамзина, Жуковского, Пушкина и Крылова). Но это издание является таким же ненаходимым, как 16-страничная брошюрка «На взятие Варшавы: три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина». Советский библиофил Смирнов-Сокольский называл «Русскую славу» встречающимся крайне редко прижизненным изданием произведений Жуковского. А между тем данное стихотворение вполне могло стать гимном Российской империи, где пелось бы о множестве исторических испытаний в былую пору и наконец-то наступившем благоденствии:
Святая Русь, Славян могучий род,
Сколь велика, сильна твоя держава!
Каким путем пробился твой народ!
В каких боях твоя созрела слава!
И если бы некий молодой литературовед брался сегодня за курсовую о Пушкине, например, он бы совершенно сразил своего научного руководителя знанием о существовании сборника «Значение Пушкина в русской литературе», отпечатанного Казанским университетом в середине позапрошлого столетия. Конечно, выставка носит в первую очередь узкоспециальный, историко-филологический характер, о чем стоит предупредить. Но вместе с тем она может заинтересовать и самую широкую аудиторию.