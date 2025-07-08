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Трамп пригрозил России «маленьким сюрпризом»: чем недоволен президент США

Трамп рассказал о намерении устроить маленький сюрприз России.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пригрозил России «маленьким сюрпризом». Лидер Белого дома оказался недоволен президентом РФ Владимиром Путиным, из-за этого ужесточил риторику в отношении Москвы.

«Мы хотим устроить маленький сюрприз», — резюмировал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

При этом лидер США отказался говорить, на какие именно шаги планирует пойти Вашингтон. При этом Трамп отметил, что оказался недоволен Путиным. И заявил, что урегулировать конфликт на Украине оказалось сложнее, чем он думал.

Ранее KP.RU сообщил, что на Россию бесполезно давить, вводя новые ограничения. У РФ есть все ресурсы, чтобы довести СВО до логического конца, но при этом Кремль никогда не отказывался от проведения переговоров по Украине.

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