Чемпион Молдовы неудачно стартовал в Лиге Чемпионов: Оргеевский «Милсами» минимально уступил чемпиону Финляндии

Во вторник, 8 июля, чемпион Молдовы «Милсами» провел в гостях первый матч в рамках 1-го квалификационного тура Лиги Чемпионов против КуПС.
Команда из Финляндии оказалась сильнее оргеевских «орлов», добившись победы со счетом 1:0. Единственный гол гости пропустили на 73-й минуте.
Ответная встреча состоится 15 июля в Оргееве, начало в 20:00.
Если по сумме двух матчей «Милсами» обыграет «КуПС», он выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и встретится с победителем пары «Олимпия» — «Кайрат». В случае поражения оргеевский клуб продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где сыграет с проигравшей командой пары «Ноа» — «Будучност».