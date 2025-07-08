Чемпион Молдовы неудачно стартовал в Лиге Чемпионов: Оргеевский «Милсами» минимально уступил чемпиону Финляндии

Если по сумме двух матчей «Милсами» обыграет «КуПС», он выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и встретится с победителем пары «Олимпия» — «Кайрат». В случае поражения оргеевский клуб продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где сыграет с проигравшей командой пары «Ноа» — «Будучност».