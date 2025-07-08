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Чемпион Молдовы неудачно стартовал в Лиге Чемпионов: Оргеевский «Милсами» минимально уступил чемпиону Финляндии

Оргеевцы на выезде проиграли клубу КуПС со счетом 0:1 [видео гола]

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 8 июля, чемпион Молдовы «Милсами» провел в гостях первый матч в рамках 1-го квалификационного тура Лиги Чемпионов против КуПС.

Команда из Финляндии оказалась сильнее оргеевских «орлов», добившись победы со счетом 1:0. Единственный гол гости пропустили на 73-й минуте.

Ответная встреча состоится 15 июля в Оргееве, начало в 20:00.

Если по сумме двух матчей «Милсами» обыграет «КуПС», он выйдет во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов и встретится с победителем пары «Олимпия» — «Кайрат». В случае поражения оргеевский клуб продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций, где сыграет с проигравшей командой пары «Ноа» — «Будучност».