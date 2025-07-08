Развод в День семьи, любви и верности: история отношений Андрея Мерзликина с женой

Однако, несмотря на это впечатление, знакомство Мерзликина и Осокиной в тот вечер ни к чему не привело. В следующий раз они пересеклись только спустя почти год. Все в той же компании. Дужников предложил другу встретиться и добавил, что сейчас рядом с ним находится Анна. Мерзликин тут же поспешил в гости.