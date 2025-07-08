Развод в День семьи, любви и верности: история отношений Андрея Мерзликина с женой

Актер Андрей Мерзликин развелся с супругой, психологом Анной Осокиной, 8 июля — в День семьи, любви и верности. Пара была вместе с 2004 года. В этом союзе на свет появились четверо детей. История любви и расставания пары — в материале «Вечерней Москвы».
Влюблялся в нее дважды.
Мерзликин и Осокина встретились в 2004 году в День Победы, 9 мая. Актер со своим другом и коллегой Станиславом Дужниковым тогда решили отметить праздник. Жена Дужникова позвала нескольких подруг, и так Осокина оказалась в одной компании со своим будущим супругом. Мерзликин сразу обратил внимание на эффектную девушку.
— Я буквально опешил от ее красоты. Глаза голубые, волосы… Я так растерялся, не мог быть ни смешным, ни обаятельным. Как лопух, — вспоминал о той встрече актер.
Однако, несмотря на это впечатление, знакомство Мерзликина и Осокиной в тот вечер ни к чему не привело. В следующий раз они пересеклись только спустя почти год. Все в той же компании. Дужников предложил другу встретиться и добавил, что сейчас рядом с ним находится Анна. Мерзликин тут же поспешил в гости.
Все это время девушка не выходила у него из головы. В этот раз пара проговорила весь вечер. Они поняли, что являются друг другу родственными душами. Так начались их отношения.
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Уже в 2006 году Мерзликин и Осокина поженились и стали жить вместе. Свадьба была скромной. Вскоре после этого знаменательного события пара узнала, что ждет ребенка.
Когда Анна была в положении, на гастролях в Колумбии на них с мужем на улице напали грабители. К счастью, это потрясение никак не повлияло на ее беременность. А Мерзликин, заметивший в этот момент в супруге достоинство, отвагу и силу духа, по его словам, «влюбился во второй раз».
В начале декабря 2006 года Осокина родила первенца, сына Федора. Через два года на свет появилась дочка Серафима, еще через два — Евдокия, а в 2016 году родился четвертый ребенок пары, сын Макар. Из-за занятости на съемках Мерзликину не всегда удавалось быть рядом с детьми, но он старался проводить с ними как можно больше времени.
Что касается отношений в паре актера и психолога, то многим со стороны они казались идеальными. За годы брака они не были замечены в скандалах, хотя Мерзликин и говорил, что конфликты случаются. Пара часто появлялась вместе на различных мероприятиях. Кроме того, супруга актера стала его директором и пресс-секретарем.
— Мой главный и самый крутой друг — жена Аня. Она мой товарищ, дружбан, братан! Очень крутая девчонка! Все эти слова на сто процентов характеризуют мое отношение к супруге, — признавался в интервью актер.
Что случилось в отношениях Мерзликина и Осокиной.
Предположительно, проблемы в паре начались в 2024 году. Осокина перестала появляться с мужем на премьерах и других мероприятиях. Кроме того, супруги не стали отмечать годовщину свадьбы в 2025 году.
В начале июня появилась информация о том, что Мерзликин и Осокина разводятся. Заявление актера было зарегистрировано 4 июня на портале мировых судей города Москвы. Его супруга в этом деле числилась ответчиком. После этого в Сети пошли слухи о том, что у актера завязался роман на стороне. Однако Осокина опровергла эти домыслы.
— Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно — Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было, — написала психолог в социальных сетях.
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Друзья пары отмечали, что долгие годы супруги почти не расставались: вместе растили детей, решали рабочие и бытовые вопросы.
Как бы то ни было, но 8 июля, в День семьи, любви и верности, суд официально оформил развод пары.
По информации Telegram-канала Shot, совместно нажитое имущество супругов, которое подлежит разделу после развода, оценивается в сумму свыше 140 миллионов рублей. На Мерзликина зарегистрированы:
участок площадью 1664 квадратных метра в деревне Милюково в коттеджном поселке бизнес-класса;двухэтажный дом — 237 «квадратов»;гараж — 35,2 квадратных метра;баня — 80 «квадратов»;автомобиль Mercedes-Benz GLS 350 D 4Matic 2018 года.
На экс-супругу актера оформлены:
квартира площадью 42,4 квадратного метра в районе Очаково-Матвеевское;два нежилых помещения площадью 52 и 39 «квадратов» соответственно.
В апреле этого года распалась еще одна семья российского шоу-бизнеса — Михаил Галустян объявил о разводе со своей супругой Викторией, с которой прожил в браке 18 лет.