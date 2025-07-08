Деньги для парка «Патриот» ушли на строительство дачи сына генерала Попова

Бывший замглавы Минобороны Павел Попов потратил средства, выделенные на обустройство парка «Патриот», чтобы построить дачу в Подмосковье для сына, а также баню и гараж. Всего было потрачено примерно 26 млн рублей, сообщили в прокуратуре. При этом работы на дачном участке по документам оформлялись как «проведение работ на территории парка». Сейчас загородный дом и подсобные строения, принадлежащие Попову, под арестом.