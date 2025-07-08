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Деньги для парка «Патриот» ушли на строительство дачи сына генерала Попова

Бывший замглавы Минобороны Павел Попов потратил средства, выделенные на обустройство парка «Патриот», чтобы построить дачу в Подмосковье для сына, а также баню и гараж. Всего было потрачено примерно 26 млн рублей, сообщили в прокуратуре. При этом работы на дачном участке по документам оформлялись как «проведение работ на территории парка». Сейчас загородный дом и подсобные строения, принадлежащие Попову, под арестом.

Источник: Газета.Ру

Бывший замглавы Минобороны Павел Попов потратил средства, выделенные на обустройство парка «Патриот», чтобы построить дачу в Подмосковье для сына, а также баню и гараж. Всего было потрачено примерно 26 млн рублей, сообщили в прокуратуре. При этом работы на дачном участке по документам оформлялись как «проведение работ на территории парка». Сейчас загородный дом и подсобные строения, принадлежащие Попову, под арестом.

Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил средства, выделенные для строительства парка «Патриот», на дачу для сына, расположенную в Московской области, сообщает Главная военная прокуратура.

«В результате на принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка “Патриот”, были возведены и оборудованы “под ключ” (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж», — говорится в сообщении ведомства.

Сумма потраченных средств составила около 26 млн рублей.

В прокуратуре уточняют, что Попов оформил проведение строительных работ на дачном участке в Подмосковье как «проведение работ на территории парка».

«Указанными действиями государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — отмечает прокуратура.

Уголовное дело.

Павел Попов находился на посту замминистра обороны 11 лет. Его задержали в конце августа 2024 года.

По версии следствия, в 2021—2024 годах экс-замминистра, ответственный за развитие и обслуживание парка «Патриот», совместно с бывшим директором Вячеславом Ахмедовым и генерал-майором Владимиром Шестеровым похитил бюджетные средства на сумму 30 млн рублей.

Помимо мошенничества, Попову вменяют превышение полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог.

Ахмедов и Шестеров согласились на досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Попову также предложили сделку, но он от нее отказался.

В июне он был экстренно госпитализирован из московского СИЗО «Лефортово» в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Адвокаты заявляли, что состояние здоровья их подзащитного настолько серьезное, что исключает его участие в следственных действиях и судебных заседаниях.

Загородный дом и подсобные строения, принадлежащие Попову, находятся под арестом.

Во время расследования выяснилось, что сейчас Попов и его семья владеют «многочисленными объектами недвижимости» в престижных районах Москвы, Подмосковья и Кубани, их общая стоимость составляет более 500 млн рублей.

В 2024 году в министерстве обороны России развернулась масштабная антикоррупционная кампания. В апреле 2024 года был арестован заместитель министра обороны Тимур Иванов, ему вменяется получение взяток на сумму свыше 1 млрд рублей.