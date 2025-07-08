Диетолог Бурлаков опроверг миф о пользе стимуляции желчи от застоя

Резкая стимуляция желчеотделения (например, с помощью желчегонных трав) может спровоцировать движение камней, закупорку протока и даже острый панкреатит, особенно у предрасположенных к нему людей, заявил диетолог Александр Бурлаков.
В своем Telegram-канале он рассказал, что у здорового человека желчевыделение является саморегулируемым физиологическим процессом и для его активации достаточно приема пищи.
По словам врача, риск развития желчекаменной болезни значительно снижает сбалансированный и регулярный рацион питания, поддержание нормального веса, регулярная физическая активность и отказ от курения.
«Специально стимулировать отток желчи с помощью хитрых систем не нужно, потому что приём пищи сам по себе запускает естественный и безопасный механизм выделения желчи», — подчеркнул Бурлаков.
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