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Диетолог Бурлаков опроверг миф о пользе стимуляции желчи от застоя

Риск развития желчекаменной болезни снижает сбалансированный и регулярный рацион, заявил врач.

Источник: Аргументы и факты

Резкая стимуляция желчеотделения (например, с помощью желчегонных трав) может спровоцировать движение камней, закупорку протока и даже острый панкреатит, особенно у предрасположенных к нему людей, заявил диетолог Александр Бурлаков.

В своем Telegram-канале он рассказал, что у здорового человека желчевыделение является саморегулируемым физиологическим процессом и для его активации достаточно приема пищи.

По словам врача, риск развития желчекаменной болезни значительно снижает сбалансированный и регулярный рацион питания, поддержание нормального веса, регулярная физическая активность и отказ от курения.

«Специально стимулировать отток желчи с помощью хитрых систем не нужно, потому что приём пищи сам по себе запускает естественный и безопасный механизм выделения желчи», — подчеркнул Бурлаков.

Ранее кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что очистить печень и поддержать ее работу, особенно при приеме различных препаратов, могут помочь некоторые продукты.