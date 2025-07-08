Система «Антифрод» ежедневно фиксирует свыше 1,2 млн подмен номера телефона

Каждый день система «Антифрод» Роскомнадзора обрабатывает свыше 455 миллионов телефонных вызовов, из которых около 1,2 миллиона блокируются, так как являются звонками с подменой номера. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко по итогам рабочего совещания в ведомстве.
Отмечается, что злоумышленники используют поддельные номера для обмана граждан.
В рамках второго пакета мер по борьбе с телефонным мошенничеством планируется создать и внедрить новый сервис на основе искусственного интеллекта. Он будет анализировать входящие звонки, выявлять подозрительную активность и оперативно информировать людей об угрозе.
Ранее сообщалось, что в РФ предложили обязать мессенджеры разрывать звонки от мошенников.