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Система «Антифрод» ежедневно фиксирует свыше 1,2 млн подмен номера телефона

Мошенники используют подменные номера для обмана пользователей.

Источник: Аргументы и факты

Каждый день система «Антифрод» Роскомнадзора обрабатывает свыше 455 миллионов телефонных вызовов, из которых около 1,2 миллиона блокируются, так как являются звонками с подменой номера. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко по итогам рабочего совещания в ведомстве.

Отмечается, что злоумышленники используют поддельные номера для обмана граждан.

В рамках второго пакета мер по борьбе с телефонным мошенничеством планируется создать и внедрить новый сервис на основе искусственного интеллекта. Он будет анализировать входящие звонки, выявлять подозрительную активность и оперативно информировать людей об угрозе.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили обязать мессенджеры разрывать звонки от мошенников.

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