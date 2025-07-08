Система «Антифрод» ежедневно фиксирует свыше 1,2 млн подмен номера телефона

Каждый день система «Антифрод» Роскомнадзора обрабатывает свыше 455 миллионов телефонных вызовов, из которых около 1,2 миллиона блокируются, так как являются звонками с подменой номера. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко по итогам рабочего совещания в ведомстве.