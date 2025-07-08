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Прокуратура Таганрога отстояла право женщины-инвалида на квартиру

Суд обязал администрацию предоставить жилье хронически больной жительнице Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Таганрога добилась справедливости для тяжелобольной жительницы города. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В ходе проверки соблюдения жилищного законодательства выяснилось, что женщина, страдающая тяжелой формой хронического заболевания, хотя и состояла в списке на внеочередное получение жилья, квартиру так и не получила.

Надзорное ведомство не осталось в стороне — в суд было направлено исковое заявление с требованием обязать администрацию города исправить ситуацию. Суд встал на сторону прокуратуры, и теперь женщина наконец-то стала обладательницей благоустроенной квартиры.

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