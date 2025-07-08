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В Дзен сообщили о работе платформы в штатном режиме после сбоя 8 июля

Представители Дзен прокомментировали сбои в работе платформы вечером 8 июля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Представители платформы Дзен сообщили, что платформа работает в штатном режиме после сбоя во вторник, 8 июля. Ранее сотрудники сервиса прокомментировали сбои в работе Дзен.

«У части пользователей могут не открываться некоторые разделы dzen.ru. Мы работаем над восстановлением доступа в полном объеме», — сообщили в пресс-службе Дзена, отвечая на вопросы о проблемах с работой.

В настоящее время неполадки в работе платформы были устранены, он работает в штатном режиме.

Как отмечал мониторинговый сайт Downdetector, пользователи из разных регионов России сообщали о многочисленных сбоях в работе сервиса. Так, на сайте было невозможно открыть страницы с новостями и контентом. Также сообщалось о проблемах с подключением к личному кабинету Дзена.