В Дзен сообщили о работе платформы в штатном режиме после сбоя 8 июля

Как отмечал мониторинговый сайт Downdetector, пользователи из разных регионов России сообщали о многочисленных сбоях в работе сервиса. Так, на сайте было невозможно открыть страницы с новостями и контентом. Также сообщалось о проблемах с подключением к личному кабинету Дзена.