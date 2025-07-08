Российские теннисисты добились больших успехов на Уимблдоне

18-летняя теннисистка чувствовала себя на центральном корте уверенно, используя свою мощную подачу, скорость которой регулярно превышала 110 миль в час, и мощный удар с задней линии. При легком ветерке, кружащем над кортом, Андреева сделала ранний брейк в третьем гейме первого сета матча благодаря прекрасному удару слева мимо своей 24-летней соперницы, которая изо всех сил стремилась во второй раз подряд выйти в четвертьфинал Уимблдона. Андреева не отдала ни одного очка на своей первой подаче в течение всего первого сета. Наварро отыграла два сетбола, но Андреева реализовала третий благодаря еще одной подаче навылет, выйдя вперед в матче чуть более чем через полчаса игры. Во втором сете Наварро немного улучшила свою игру, поскольку пара обменивалась брейками и продолжала бить с задней линии. Тем не менее Андреева сохранила преимущество в брейках над своей соперницей, справилась с небольшим спадом в игре и вышла на три матчбола. Первый из которых и реализовала. При этом Мирра настолько глубоко находилась в игре, что не сразу поняла, что победила, и пошла снова на подачу. И только смех зрителей и просьба судьи пожать руку поверженной американке вернули ее в реальность.