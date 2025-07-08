Российские теннисисты добились больших успехов на Уимблдоне

Юная звезда мирового тенниса россиянка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал Уимблдона, повторив рекорд двадцатилетней давности своей соотечественницы Марии Шараповой. Вместе с ней наш теннис на этой стадии турнира будут представлять Карен Хачанов, Людмила Самсонова и Анастасия Павлюченкова.
Российский теннис переживает свой очередной расцвет. Об этом можно уже с уверенностью говорить, не боясь сглазить. Блестящие, не побоимся этого громкого слова, достижения наших спортсменов на международных турнирах всех уровней, несомненно, являются заслугой национальной федерации и ее бессменного руководителя Шамиля Анвяровича Тарпищева. За последние пару лет у нас появилась целая россыпь настоящих чемпионов, особенно в женском теннисе, регулярно добивающихся успехов, в том числе и самого высочайшего уровня.
Судите сами: только за первую половину 2025 года россияне в 14 официальных турнирах АТР и WTA выходили в финалы и выиграли из них половину — семь.
Самого выдающегося прогресса добилась наша юная Мирра Андреева, которой 20 апреля исполнилось всего лишь 18 лет и которая в этом возрасте уже прочно вошла в первую десятку мирового женского рейтинга. На ее счету помимо побед есть и несколько личных рекордов и исторических достижений, переписавших историю мирового тенниса. В этом плане Мирра идет по стопам другой великой российской теннисистки, Марии Шараповой, в свое время будоражившей корты своими яркими выступлениями и историческими успехами. И что самое радостное для нас — как и Шарапова, Мирра от соревнования к соревнованию становится только сильнее и сильнее. Причем как в одиночных матчах, так и в парных поединках с еще одной юной российской теннисисткой, Дианой Шнайдер, — достаточно сказать, что на их счету уже есть серебряные олимпийские медали.
Поэтому очередной, третий по счету турнир Большого шлема, легендарный Уимблдон, который проходит в Лондоне уже почти полтора века, все мы ждали с нетерпением.
И наши ожидания российские теннисисты не обманули.
Мирра Великолепная.
Дойти до четвертьфинала, не проиграв ни одного сета вообще, не каждому под силу. Но Мирре удалось это сделать. Причем в четырех матчах почти все сеты она выигрывала, как говорится, за явным преимуществом. Физически крепкая, с быстрой подачей, под руководством опытнейшей Кончиты Мартинес Андреева на травяных кортах Всеанглийского клуба крокета и лаунж-тенниса этим летом просто творит чудеса. После некоторых розыгрышей зрители ей аплодируют, иногда даже стоя. А ведь перед началом турнира «МК» писал о том, что травяное покрытие пока не было в числе особо успешных для россиянки. Теперь стоит признать — прогресс налицо.
Для того чтобы выйти в свой первый четвертьфинал на Уимблдоне, Мирра разгромила десятую сеяную американку Эмму Наварро вечером 7 июля со счетом 6:2, 6:3.
18-летняя теннисистка чувствовала себя на центральном корте уверенно, используя свою мощную подачу, скорость которой регулярно превышала 110 миль в час, и мощный удар с задней линии. При легком ветерке, кружащем над кортом, Андреева сделала ранний брейк в третьем гейме первого сета матча благодаря прекрасному удару слева мимо своей 24-летней соперницы, которая изо всех сил стремилась во второй раз подряд выйти в четвертьфинал Уимблдона. Андреева не отдала ни одного очка на своей первой подаче в течение всего первого сета. Наварро отыграла два сетбола, но Андреева реализовала третий благодаря еще одной подаче навылет, выйдя вперед в матче чуть более чем через полчаса игры. Во втором сете Наварро немного улучшила свою игру, поскольку пара обменивалась брейками и продолжала бить с задней линии. Тем не менее Андреева сохранила преимущество в брейках над своей соперницей, справилась с небольшим спадом в игре и вышла на три матчбола. Первый из которых и реализовала. При этом Мирра настолько глубоко находилась в игре, что не сразу поняла, что победила, и пошла снова на подачу. И только смех зрителей и просьба судьи пожать руку поверженной американке вернули ее в реальность.
«Честно говоря, я все время говорила себе, что приближаюсь к брейк-пойнту, и пыталась убедить себя, что это не я лидирую в счете, а я проигрываю, и в конце концов я полностью забыла о счете. Я рада, что сделала это, иначе я бы нервничала в три раза больше на своем матч-пойнте, — сказала Мирра Андреева после победы на корте. — Я чувствовала, что моя подача сегодня была неплохой… Рада, что мой тренер Кончита Мартинес дает мне хорошие советы и моя подача продолжает работать».
Андреева стала самой молодой участницей четвертьфинала Уимблдона с 2005 года, повторив достижение своей соотечественницы Марии Шараповой, которой тогда было ровно столько же лет, сколько сейчас Мирре, вплоть до дня, — 18 лет и 62 дня на момент начала соревнования.
В четвертьфинале Андреева будет играть со швейцаркой Белиндой Бенчич. И это уже второй подряд четвертьфинал Большого шлема для нее в этом году; ранее был «Ролан Гаррос». Своеобразным и наверняка приятным подарком юной россиянке стало то, что за ее победой из королевской ложи центрального корта наблюдал великий Роджер Федерер, которого Мирра уже не раз называла своим кумиром в теннисе.
Не Миррой единой.
После того как Андреева одержала свою победу, в четвертьфиналы третьего турнира Большого шлема вышли четыре представителя российского тенниса: Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Людмила Самсонова и Мирра.
Это тоже историческое достижение — последний раз четыре российских теннисиста играли в четвертьфинале Уимблдона 20 лет назад (вот ведь совпадение!). В 2005 году до этой стадии соревнования дошли Анастасия Мыскина, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова и Мария Шарапова.
Конечно, жаль, что соперница Андреевой по четвертьфиналу швейцарка Белинда Бенчич (к слову, бывшая партнерша Федерера по миксту) в четвертом круге обыграла менее чем за два часа 18-ю сеяную россиянку Екатерину Александрову со счетом 7:6 (4), 6:4. Иначе бы этот Уимблдон для нас и вовсе стал бы рекордно историческим.
Теперь Бенчич понадобятся все ее бойцовские качества, когда она встретится с Андреевой 9 июля.
Людмиле Самсоновой за выход в полуфинал предстоит играть с полькой Игой Швентек. А Анастасия Павлюченкова играет в четвертьфинале с американкой Амандой Анисимовой — этот матч завершится вечером 8 июля.
Карену Хачанову в четвертьфинале противостоит американец Тейлор Фриц. Эта игра также закончится (если не помешает дождь) вечером 8 июля.