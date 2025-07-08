Ричмонд
+33°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны причины смертельного ДТП с участием футболиста «Ливерпуля» Жоты

Авария, в которой погиб известный футболист клуба «Ливерпуль» Диогу Жота, произошла из-за превышения допустимой скорости движения и проблем с колесом. Об этом сообщило издание El Mundo со ссылкой на информацию Гражданской гвардии, опубликовавшей предварительное заключение по факту ДТП.

Авария, в которой погиб известный футболист клуба «Ливерпуль» Диогу Жота, произошла из-за превышения допустимой скорости движения и проблем с колесом. Об этом сообщило издание El Mundo со ссылкой на информацию Гражданской гвардии, опубликовавшей предварительное заключение по факту ДТП.

О гибели футболиста стало известно 3 июля, авария произошла в испанской провинции Самора. Вместе со спортсменом погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, который выступал за португальский клуб «Пенафиел». Позднее в Сети появились кадры с места аварии: на видеозаписи спорткар лежит на обочине дороги в почти полностью сгоревшем состоянии. В связи с произошедшим ведущие футбольные клубы выразили соболезнования близким спортсмена.

Изначально сообщалось, что причиной автокатастрофы, в которой погибли футболист Жота и его брат Андре да Силва, стал разрыв шины автомобиля Lamborghini. Машина двигалась на высокой скорости и пыталась обогнать другой автомобиль, когда внезапно произошел взрыв покрышки. Спорткар потерял управление, вылетел в кювет и загорелся.