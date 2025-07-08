Стали известны причины смертельного ДТП с участием футболиста «Ливерпуля» Жоты

Авария, в которой погиб известный футболист клуба «Ливерпуль» Диогу Жота, произошла из-за превышения допустимой скорости движения и проблем с колесом. Об этом сообщило издание El Mundo со ссылкой на информацию Гражданской гвардии, опубликовавшей предварительное заключение по факту ДТП.
О гибели футболиста стало известно 3 июля, авария произошла в испанской провинции Самора. Вместе со спортсменом погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, который выступал за португальский клуб «Пенафиел». Позднее в Сети появились кадры с места аварии: на видеозаписи спорткар лежит на обочине дороги в почти полностью сгоревшем состоянии. В связи с произошедшим ведущие футбольные клубы выразили соболезнования близким спортсмена.
Изначально сообщалось, что причиной автокатастрофы, в которой погибли футболист Жота и его брат Андре да Силва, стал разрыв шины автомобиля Lamborghini. Машина двигалась на высокой скорости и пыталась обогнать другой автомобиль, когда внезапно произошел взрыв покрышки. Спорткар потерял управление, вылетел в кювет и загорелся.