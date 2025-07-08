Как защитить помидоры от града летом: советы опытного садовода

По ее словам, если растения переросли дуги, нужно соорудить над ними каркас крыши с поликарбонатом или пленкой в качестве постоянного укрытия. Удобнее крышу крепить к бортам деревянной грядки. Она не только от града убережет, но и от осадков, что приносят с собой такие болезни, как фитофтора.