Как защитить помидоры от града летом: советы опытного садовода

Град может загубить урожай в огороде.
Град летом может серьезно повлиять на садоводство, нанося повреждения растениям. Особенно уязвимы помидоры — культуры с нежными листьями и стеблями. В июле 2025 года аномальная погода зафиксирована в нескольких регионах России. В первой половине месяца обрушился град на Костромскую, Амурскую, Курганскую и Тюменскую области. Град также посыпался в Московской области и на Алтае. В беседе с URA.RU садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как спасти помидоры от таких осадков.
Чем опасен град для помидоров.
В зависимости от силы и величины града, можно получить как легкие повреждения листвы, так и вовсе остаться от урожая, рассказала садовод Светлана Самойлова. Град рвет листья томатов, превращая в лохмотья, градины посильнее перебивают помидорные кисти и даже стволы. Помимо того, град часто сопровождает сильный ветер, что гнет стволы, делая растения уязвимыми для ударов. Без ветра у томатов есть шанс уцелеть, если прикрыть прямостоячий ствол и плоды листьями, заявила эксперт.
Как защитить помидоры от града.
После града растениям нужно дать просохнутьФото: Илья Московец © URA.RU.
«Чтобы защитить растения от града, садовод должен все время держать “ухо востро”, а именно: наблюдать за прогнозом погоды. Перед ливнем желательно томаты накрыть пленкой, либо нетканым материалом поверх дуг», — рассказала специалист.
По ее словам, если растения переросли дуги, нужно соорудить над ними каркас крыши с поликарбонатом или пленкой в качестве постоянного укрытия. Удобнее крышу крепить к бортам деревянной грядки. Она не только от града убережет, но и от осадков, что приносят с собой такие болезни, как фитофтора.
Как восстановить растения после града.
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«После града растениям дают просохнуть, затем готовят крепкий раствор марганцовки и инструмент для обрезки поврежденной листвы. Обрезают только в сухую солнечную погоду. Допускается после града подождать пару дней хорошей погоды», — рассказала Светлана Самойлова.
Она отметил, что обрезают все поврежденные градом листья, а после обрезки каждого куста инструмент опускают в марганцовку для дезинфекции. Также нужно удалять и надломленные цветочные кисти, и кисти с плодами. После обрезки, в вечернее время, томаты опрыскиваю любым стимулятором для активного восстановления.
«В случае, если после майского града остались лишь пенечки, у томатов есть время, чтобы восстановиться. Если разрушительный град прошел позднее середины июня, восстановиться такие растения не успеют», — рассказал эксперт.