В Госдуме хотят вернуться к советской практике установки цен

В России хотят регулировать закупочные цены на основные продукты.
В Госдуме начали прорабатывать возможность введения государственного регулирования цен на основные продукты питания. Об этом заявила зампред комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»). Вопросом занялся экспертный совет по торговле при комитете по промышленности и торговле.
«Цены должны быть установлены исходя из текущих условий, себестоимости и рентабельности производителей», — подчеркнула Оглоблина в разговоре с ТАСС. По ее словам, аграрии регулярно жалуются депутатам на «ценовые качели», вызванные политикой торговых сетей. В частности, производители сталкиваются с ситуацией, когда закупочная цена яйца снижается до 30 рублей за десяток при себестоимости 60 рублей. Подобные скачки происходили также с картофелем и маслом.
Оглобина считает, что необходимо создать правила справедливого ценообразования с участием Минпромторга, Минсельхоза, торговых сетей и отраслевых союзов. В качестве ориентира она предложила использовать советский метод административного установления цен, поскольку, по ее мнению, рыночный подход в нынешних условиях приводит к убыткам фермеров и рискам дефицита.
Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников отметил, что повышение цен на отдельные виды продовольственных товаров в России обусловлено, среди прочего, ростом доходов населения и изменением структуры потребления. По его словам, по мере улучшения финансового положения граждан россияне начинают уделять больше внимания качеству своего питания, что приводит к увеличению спроса на более дорогие и полезные продукты, передает Pravda.ru.